एमपी में 18 महीने में बनेगा ‘4-लेन ब्रिज’, कनेक्ट होंगे 2 नेशनल हाईवे

4-lane bridge प्रतिकात्मक फोटो
MP News:मध्यप्रदेश के बैतूल शहर में लोगों को सौगात मिली है। यहां पर 18.43 करोड़ रुपए की लागत से माचना नदी पर 4-लेन ब्रिज बनेगा। जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिन पहले ही केंद्रीय राज्यमंत्री जनजातीय मामले दुर्गादास उईके और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक बैतूल हेमन्त खंडेलवाल द्वारा 18.43 करोड़ रुपए लागत के बैतूल-खेड़ी मार्ग में माचना नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग का भूमिपूजन किया गया।
केंद्रीय मंत्री जनजातीय मामले दुर्गादास उईके ने कहा बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल के सतत् प्रयासों से बैतूलवासियों को बैतूल से खेड़ी मार्ग में माचना नदी पर पुल की बहुप्रतिक्षित सौगात की आधारशिला रखी गई। पूर्व सांसद स्व. विजय खंडेलवाल द्वारा प्रारंभ किए गए विकास कार्यों की पताका आज भी निरंतर लहरा रही है। इस अवसर पर विधायक हेमन्त खंडेलवाल ने कहा कि बैतूलवासियों की 20-25 वर्षों पुरानी मांग आज साकार होने जा रही हैं।
उन्होंने बताया कि पहले पुल की प्रस्तावित लागत और चौड़ाई कम थी, किंतु जनभावना और भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए राशि 6 करोड़ से बढ़ाकर 18 करोड़ तथा चौड़ाई 30 फीट से बढ़ाकर 60 फीट की गई। इससे यातायात सुगम होगा और दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क, उद्योग, खेल, पर्यटन, चिकित्सा, कृषि सहित सभी क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार कर बैतूल को महानगर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा।
एसडीओ ब्रिज गिरीश हिंगवे ने बताया पुल की तकनीकी लागत 10.80 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। 100 मीटर लंबा और 18.50 मीटर चौड़ा, यह 4-लेन पुल होगा, जिसे 18 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। पुल बैतूल शहर के साथ-साथ घोड़ाडोंगरी, भैंसदेही और आठनेर की कनेक्टिविटी को सशक्त करेगा तथा भविष्य के फोरलेन मार्गों से जुड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। बैतूल की हरदा-इंदौर हाईवे और भोपाल-नागपुर हाईवे से सीधी कनेक्टिविटी होगी।
विधायक खंडेलवाल ने कहा कि आगामी समय में बैतूल-परतवाड़ा मार्ग व बैतूल-आशापुर, बड़वानी व सूरत मार्ग को फोरलेन बनाने की दिशा में कार्य होगा। चूंकि इन सभी मार्गों की कनेक्टिविटी इसी पुल से होगी, इसलिए इसे आने वाले 100 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है।
बैतूल नगर की ड्रेनेज समस्या के स्थायी समाधान के लिए केंद्र सरकार से 100 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। सहेजकर रखी जाएगी पुलिया माचना नदी पर स्थित 120 वर्ष पुरानी पुलिया जिले की धरोहर है, इसे सहेज कर रखा जाएगा।
बेतुल
