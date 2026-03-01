घरेलू गैस का व्यावसायिक इस्तेमाल पकड़ाया, खाद्य विभाग की कार्रवाई में कई होटल-ढाबों से सिलेंडर जब्त

बैतूल। कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई बंद होने का फायदा उठाकर शहर में घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग किए जाने का मामला सामने आया है। कलेक्टर बैतूल और जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी के निर्देशन में गठित संयुक्त जांच दल ने गुरुवार को शहर के कई होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट में छापामार कार्रवाई कर घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग करते पकड़ा है। कार्रवाई के दौरान कुल 07 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए हैं। मामले में नोटिस भेजकर जुर्माने की कार्रवाई भी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर की जाएगी।

खाद्य विभाग के संयुक्त जांच दल में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ममता सिरसाम, धर्मदास दीवान और आशीष कुमारे शामिल थे। टीम ने बैतूल गंज और चौपाटी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की जांच की, जहां नियमों का खुला उल्लंघन करते हुए घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक गतिविधियों में उपयोग किया जा रहा था। जांच के दौरान सूरज स्वीट, एबी रेस्टोरेंट, दक्ष मसाला डोसा, मोहन चाइनीज सेंटर, टाप चाट सेंटर, ठाकरे भोजनालय और मामा शालीमार रेस्टोरेंट से कुल 7 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। विभाग ने संबंधित संचालकों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है।