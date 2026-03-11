एमपी बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की बेटी का दुखद निधन, पसरा शोक

Hemant Khandelwal- मध्यप्रदेश बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष और बैतूल के विधायक हेमंत खंडेलवाल को पुत्री शोक हुआ है। उनकी बेटी का बुधवार को दुखद निधन हो गया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल Hemant Khandelwal की बेटी सुरभि खंडेलवाल का बैतूल में देहांत हुआ। वे 34 साल की थीं। डॉक्टर्स ने सुरभि खंडेलवाल की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई है। उनके निधन की खबर सुनकर पार्टी हल्कों में शोक पसर गया। हेमंत खंडेलवाल के निवास पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, परिचित, रिश्तेदार एकत्रित हो गए। सुरभि खंडेलवाल का बैतूल में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसकी तैयारियां चल रहीं हैं। कोठी बाजार मोक्ष धाम पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।