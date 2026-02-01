बड़ा खुलासा: बच जाते अजित पवार, अगर MP से भेज दिया जाता ये एक पत्र!

बारामती विमान हादसे में मारे गए पायलट सुमित कपूर वही पायलट थे, जिन्होंने सीएम मोहन यादव को उड़ाया था। उन्हें पहले भी विभिन्न कारणों से निलंबित किया जा चुका है। बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विमान में यात्रा करने से इनकार कर दिया। ये तथ्य पूर्व केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने 2017 में लोकसभा में पेश किए थे। मध्य प्रदेश में सीएम के लिए विमान किराए पर लेते समय अधिकारियों ने पायलट की हिस्ट्री तक नहीं जांची। (mp news)