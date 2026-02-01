MP में ईडी की बड़ी कार्रवाई, पूर्व स्वास्थ्य संचालक और पत्नी की प्रॉपर्टी जब्त

स्वास्थ्य विभाग के अफसरों पर पहले भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। बहुचर्चित 7 करोड़ के दवा घोटाले में पूर्व स्वास्थ्य संचालक डॉ. योगीराज शर्मा पर आरोप तय हुए थे। सितंबर 2007 में आयकर विभाग ने योगीराज के ठिकानों पर छापेमारी की। करोड़ों की बेनामी संपत्ति, नकदी और गहनों का पता चला था। तब राज्य सरकार ने उन्हें सस्पेंड किया था। उस समय उनकी पहचान 'नोटों के गद्दे पर सोने वाले अधिकारी' के रूप में सुर्खियों में आई थी। बाद में डॉ. शर्मा ने बर्खास्तगी को हाईकोर्ट में चुनौती दी। 2014-15 के दौरान कोर्ट ने तकनीकी आधार पर बर्खास्तगी रद्द कर दी। लेकिन भ्रष्टाचार के मामले जारी रहे।