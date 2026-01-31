31 जनवरी 2026,

शनिवार

भोपाल

एमपी में कर्मचारियों को बड़ी सौगात, बीमा-लोन की सुविधाएं बढ़ाने साइन किया एमओयू

MOU- सैलरी खातों पर बढ़ेगी सुविधाएं, बीमा, लोन के लिए बैंक से किया करार

भोपाल

image

deepak deewan

Jan 31, 2026

MoU signed on employee salary accounts in MP

MoU signed on employee salary accounts in MP (Demo Photo)

MOU- मध्यप्रदेश में कर्मचारियों, अधिकारियों को बड़ी सौगात मिली है। मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी यानि एमपी ट्रांसको ने सैलरी खातों पर कई सुविधाएं देने के लिए पहल की है। इसके लिए बैंक ऑफ महाराष्‍ट्र के साथ एमओयू साइन किया गया है। इसके अंतर्गत ट्रांसको के कर्मचारियों, अधिकारियों को सैलरी खातों पर बीमा, लोन सहित कई सुविधाएं मिलेंगी। बैंक ऑफ महाराष्‍ट्र अब सैलरी वेरियेंट के हिसाब से सैलरी सेविंग एकाउण्‍ट स्‍कीम बैंकिंग सेवाओं के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाएं एमपी ट्रांसको के कर्मचारियों को भी प्रदान करेगा। प्रदेशभर के कर्मचारियों को ये सुविधाएं मिलेंगी।

एमपी ट्रांसको ने अपने कर्मचारियों के लिए अन्य बैंको से वेतन प्राप्त करने के विकल्प में बढ़ोत्तरी कर दी है। इसके लिए बैंक आफ महाराष्ट्र के साथ बाकायदा करार किया गया है। एमपी ट्रांसको और बैंक अधिकारियों ने एक एमओयू में हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत बैंक ऑफ महाराष्‍ट्र एमपी ट्रांसको के कर्मचारियों को अनेक सुविधाएं प्रदान करेगा।

बैंक से ये मिलेगी सुविधाएं

बैंक ऑफ महाराष्‍ट्र और एमपी ट्रांसको के बीच हुए करार के अंतर्गत खाता धारक कार्मिकों को नई विशेष हितकारी सुविधाएं मिलेंगी। मुख्य वित्तीय अधिकारी मुकुल महरोत्रा ने बताया कि इस समझौते के तहत 10 लाख रुपए तक सामान्य मृत्यु बीमा, हवाई दुर्घटना बीमा कवर, दुर्घटना (मृत्यु) बीमा कवर, विकलांगता बीमा कवर, विभिन्‍न लोनों के प्रोसेसिंग फीस में छूट, चिकित्सा बीमा इत्यादि का लाभ मिलेगा।

ऋण में प्रोसेसिंग फीस छूट, लॉकर किराए में छूट,

एमपी ट्रांसको के खाताधारकों को इसके अलावा भी कई सुविधाएं मिलेंगी। बैंक ऑफ महाराष्‍ट्र की ओर से बिना शुल्क, डिजिटल उत्पादों से लैस सैलरी सेविंग अकाउण्‍ट स्‍कीम बैंकिंग सुविधा प्रदान की जाएगी। एमपी ट्रांसको के वेतन खाता धारक कार्मिकों के लिए ऋण खातों में प्रोसेसिंग फीस छूट, लॉकर किराए में छूट, बैंक ऑफ महाराष्‍ट्र रू-पे कार्ड की विभिन्न सुविधाएं डेबिट कार्ड (टॉप वेरियंट), सुपर टॉपअप हेल्थ बीमा आदि सुविधाए बैंक ऑफ महाराष्‍ट्र में उपलब्ध रहेंगी।

Published on:

31 Jan 2026 04:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में कर्मचारियों को बड़ी सौगात, बीमा-लोन की सुविधाएं बढ़ाने साइन किया एमओयू
