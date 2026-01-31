एमपी में कर्मचारियों को बड़ी सौगात, बीमा-लोन की सुविधाएं बढ़ाने साइन किया एमओयू

MOU- मध्यप्रदेश में कर्मचारियों, अधिकारियों को बड़ी सौगात मिली है। मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी यानि एमपी ट्रांसको ने सैलरी खातों पर कई सुविधाएं देने के लिए पहल की है। इसके लिए बैंक ऑफ महाराष्‍ट्र के साथ एमओयू साइन किया गया है। इसके अंतर्गत ट्रांसको के कर्मचारियों, अधिकारियों को सैलरी खातों पर बीमा, लोन सहित कई सुविधाएं मिलेंगी। बैंक ऑफ महाराष्‍ट्र अब सैलरी वेरियेंट के हिसाब से सैलरी सेविंग एकाउण्‍ट स्‍कीम बैंकिंग सेवाओं के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाएं एमपी ट्रांसको के कर्मचारियों को भी प्रदान करेगा। प्रदेशभर के कर्मचारियों को ये सुविधाएं मिलेंगी।