इंदौर में दूषित पानी से कई मौतों पर फंसे अफसर, संसद में उठा मुद्दा

Indore- मध्यप्रदेश की व्यवसायिक राजधानी इंदौर में दूषित पानी के सेवन से कई मौतें हो चुकी हैं। शहर के भागीरथपुरा में अभी भी कई प्रभावितों की हालत गंभीर बनी हुई है। देश के सबसे स्वच्छ शहर में दूषित पेयजल सप्लाई के इस मामले ने राज्य सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया है। इस त्रासदी के कारण इंदौर की छवि भी खराब हो रही है। इतना ही नहीं, अब यह मुद्दा देश की संसद में भी उठाया गया है। कर्नाटक से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डॉ. सैयद नासिर हुसैन ने दूषित जल आपूर्ति पर सवाल पूछते हुए सरकार को कठघरे में खड़ा किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री 2 फरवरी को राज्यसभा में इसका जवाब देंगे। संसद में सवाल उठने पर इंदौर नगर निगम के अफसर फंसते दिख रहे हैं। जवाब प्रस्तुत करने में बेहद सतर्कता बरती जा रही है।