एमपी बीजेपी में बड़ा फेरबदल, प्रदेश के संगठन महामंत्री की बदली जिम्मेदारी

Hitanand Sharma- एमपी बीजेपी में बड़ा फेरबदल किया गया है। प्रदेश के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा Hitanand Sharma को नई जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानि आरएसएस का सह क्षेत्र बौद्धिक प्रमुख बनाया गया है। हितानंद शर्मा को मध्यक्षेत्र का सह-बौद्धिक प्रमुख नियुक्त किया गया है। वे करीब 4 साल से मध्यप्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। हितानंद शर्मा के स्थान पर बीजेपी का नया संगठन महामंत्री कौन होगा, इस संबंध में फिलहाल पार्टी ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।