भोपाल

एमपी बीजेपी में बड़ा फेरबदल, प्रदेश के संगठन महामंत्री की बदली जिम्मेदारी

Hitanand Sharma- एमपी बीजेपी संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा की बदली जिम्मेदारी

भोपाल

image

deepak deewan

Jan 31, 2026

MP BJP Organization General Secretary Hitanand Sharma's responsibility changed

MP BJP Organization General Secretary Hitanand Sharma's responsibility changed

Hitanand Sharma- एमपी बीजेपी में बड़ा फेरबदल किया गया है। प्रदेश के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा Hitanand Sharma को नई जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानि आरएसएस का सह क्षेत्र बौद्धिक प्रमुख बनाया गया है। हितानंद शर्मा को मध्यक्षेत्र का सह-बौद्धिक प्रमुख नियुक्त किया गया है। वे करीब 4 साल से मध्यप्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। हितानंद शर्मा के स्थान पर बीजेपी का नया संगठन महामंत्री कौन होगा, इस संबंध में फिलहाल पार्टी ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

बीजेपी में संगठन महामंत्री का पद सबसे महत्वपूर्ण

बीजेपी में संगठन महामंत्री का पद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। प्राय: संघ के ही किसी वरिष्ठ पदाधिका​री को यह अहम दायित्व दिया जाता है। ऐसे में प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा Hitanand Sharma का दायित्व बदलकर उन्हें मध्यक्षेत्र का सह-बौद्धिक प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई है। इस प्रकार संघ ने उन्हें मूल केडर में वापस बुला लिया है।

बताया जा रहा है कि संगठन ने नई रणनीति के अंतर्गत हितानंद शर्मा Hitanand Sharma की जिम्मेदारी बदलने का निर्णय लिया है। 2020 में उन्हें प्रदेश सह-संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी। दो साल बाद ही हितानंद शर्मा को प्रदेश संगठन महामंत्री बना दिया गया था।

Updated on:

31 Jan 2026 08:31 pm

Published on:

31 Jan 2026 08:27 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी बीजेपी में बड़ा फेरबदल, प्रदेश के संगठन महामंत्री की बदली जिम्मेदारी
