31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में किसानों को बड़ी सौगात, फरवरी में बोनस देगी मोहन यादव सरकार

MP Kisan News- फरवरी का पहला सप्ताह किसानों के लिए सौगात भरा साबित होगा, डिंडोरी जिले में कोदो-कुटकी का होगा बोनस वितरण

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Jan 31, 2026

डिंडोरी जिले में कोदो-कुटकी का बोनस वितरण

डिंडोरी जिले में कोदो-कुटकी का बोनस वितरण (AI Image)

MP Kisan News- मध्यप्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अगले माह राज्य सरकार उन्हें बोनस प्रदान करेगी। सीएम मोहन यादव ने इसका ऐलान किया। उन्होंने बताया कि फरवरी में राज्य सरकार कोदो-कुटकी का बोनस देगी। इसके लिए बाकायदा बोनस वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जोकि डिंडोरी में होगा। फरवरी के शुरुआती दिनों में ही यह कार्यक्रम आयोजित कर किसानों को बोनस दे दिया जाएगा। इस माह खेती-किसानी से संबंधित अन्य अहम आयोजन भी होंगे। कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों का जीवन संवारने और इनकी बेहतरी के लिए राज्य सरकार पूर्ण समर्पित भाव से मिशन मोड में कार्य कर रही है। इसके लिए सरकार ने वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष भी घोषित किया है।

सीएम मोहन यादव ने कहा कि कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत हर माह का कैलेंडर बनाया गया है। इसपर बेहद प्रभावकारी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

कृषक कल्याण वर्ष में फरवरी में भी अनेक कार्यक्रम रखे गए हैं। इस माह के दूसरे सप्ताह में गुलाब महोत्सव आयोजित किया जाएगा। फरवरी के तीसरे सप्ताह में सभी किसानों के आईडी पंजीयन तथा किसान उन्मुखी योजनाओं के एग्रीस्टैक से एकीकरण के लिए निमाड़ क्षेत्र के किसी जिले में राज्यस्तरीय एग्रीस्टैक एवं डिजिटल कृषि प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी।

फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में कृषि मंथन के नाम से कार्यक्रम रखे जाएंगे। इसके अंतर्गत प्रदेश के दो अलग-अलग जिलों में दो बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

डिंडोरी जिले में कोदो-कुटकी का बोनस वितरण

कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत फरवरी का पहला सप्ताह किसानों के लिए सौगात भरा साबित होगा। प्रदेश के कोदो कुटकी किसानों को बोनस मिलेगा। सीएम मोहन यादव ने बताया कि डिंडोरी जिले में कोदो-कुटकी का बोनस वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

2800 टन कोदो-कुटकी की शासकीय खरीदी

बता दें कि प्रदेश में कोदो-कुटकी की राज्य सरकार खरीदी करती है। वर्ष 2025 में 2800 टन कोदो-कुटकी की शासकीय खरीदी की गई है। मध्यप्रदेश के 16 जिलों में कोदो-कुटकी का प्रचुर उत्पादन होता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

31 Jan 2026 05:28 pm

Published on:

31 Jan 2026 05:27 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में किसानों को बड़ी सौगात, फरवरी में बोनस देगी मोहन यादव सरकार
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में कर्मचारियों को बड़ी सौगात, बीमा-लोन की सुविधाएं बढ़ाने साइन किया एमओयू

MoU signed on employee salary accounts in MP
भोपाल

इंदौर में दूषित पानी से कई मौतों पर फंसे अफसर, संसद में उठा मुद्दा

Officers in trouble as the issue of contaminated water in Indore is raised in Parliament
भोपाल

MP Post Matric Scholarship 2026: SC-ST और OBC छात्रों के लिए खुशखबरी, अब सरकार उठाएगी 11वीं से PhD तक पढ़ाई का पूरा खर्चा

MP Post Matric Scholarship 2026
शिक्षा

ब्रेकिंग-भोपाल में छात्र की गोली लगने से मौत, बालकनी में खून से लथपथ मिला शव

bhopal news
भोपाल

मध्य प्रदेश में संविदाकर्मी होंगे नियमित, CM का बड़ा ऐलान

mohan yadav
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.