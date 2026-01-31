एमपी में किसानों को बड़ी सौगात, फरवरी में बोनस देगी मोहन यादव सरकार

MP Kisan News- मध्यप्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अगले माह राज्य सरकार उन्हें बोनस प्रदान करेगी। सीएम मोहन यादव ने इसका ऐलान किया। उन्होंने बताया कि फरवरी में राज्य सरकार कोदो-कुटकी का बोनस देगी। इसके लिए बाकायदा बोनस वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जोकि डिंडोरी में होगा। फरवरी के शुरुआती दिनों में ही यह कार्यक्रम आयोजित कर किसानों को बोनस दे दिया जाएगा। इस माह खेती-किसानी से संबंधित अन्य अहम आयोजन भी होंगे। कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।