एमपी में किसानों को बड़ी सौगात, फरवरी में बोनस देगी मोहन यादव सरकार

डिंडोरी जिले में कोदो-कुटकी का बोनस वितरण (AI Image)
MP Kisan News- मध्यप्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अगले माह राज्य सरकार उन्हें बोनस प्रदान करेगी। सीएम मोहन यादव ने इसका ऐलान किया। उन्होंने बताया कि फरवरी में राज्य सरकार कोदो-कुटकी का बोनस देगी। इसके लिए बाकायदा बोनस वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जोकि डिंडोरी में होगा। फरवरी के शुरुआती दिनों में ही यह कार्यक्रम आयोजित कर किसानों को बोनस दे दिया जाएगा। इस माह खेती-किसानी से संबंधित अन्य अहम आयोजन भी होंगे। कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों का जीवन संवारने और इनकी बेहतरी के लिए राज्य सरकार पूर्ण समर्पित भाव से मिशन मोड में कार्य कर रही है। इसके लिए सरकार ने वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष भी घोषित किया है।
सीएम मोहन यादव ने कहा कि कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत हर माह का कैलेंडर बनाया गया है। इसपर बेहद प्रभावकारी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
कृषक कल्याण वर्ष में फरवरी में भी अनेक कार्यक्रम रखे गए हैं। इस माह के दूसरे सप्ताह में गुलाब महोत्सव आयोजित किया जाएगा। फरवरी के तीसरे सप्ताह में सभी किसानों के आईडी पंजीयन तथा किसान उन्मुखी योजनाओं के एग्रीस्टैक से एकीकरण के लिए निमाड़ क्षेत्र के किसी जिले में राज्यस्तरीय एग्रीस्टैक एवं डिजिटल कृषि प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी।
फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में कृषि मंथन के नाम से कार्यक्रम रखे जाएंगे। इसके अंतर्गत प्रदेश के दो अलग-अलग जिलों में दो बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत फरवरी का पहला सप्ताह किसानों के लिए सौगात भरा साबित होगा। प्रदेश के कोदो कुटकी किसानों को बोनस मिलेगा। सीएम मोहन यादव ने बताया कि डिंडोरी जिले में कोदो-कुटकी का बोनस वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
बता दें कि प्रदेश में कोदो-कुटकी की राज्य सरकार खरीदी करती है। वर्ष 2025 में 2800 टन कोदो-कुटकी की शासकीय खरीदी की गई है। मध्यप्रदेश के 16 जिलों में कोदो-कुटकी का प्रचुर उत्पादन होता है।
