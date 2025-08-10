Nagaur News: दुबई से डिपोर्ट युवक ने की आत्महत्या, पिता ने लिया था 3 लाख का कर्जा, गर्भवती पत्नी हुई बेसुध

अजीम के पिता पूसा शाह का आरोप है कि उसके बेटे के साथ विदेश में कोई आपराधिक घटना घटी, बावजूद इसके भारतीय दूतावास ने परिवार वालों को कोई सूचना नहीं दी। डिपोर्ट की कार्रवाई के दौरान भी परिवार को सूचित नहीं किया गया। सरपंच अख्तर हुसैन ने बताया कि अजीम की पत्नी साहिबा के पेट में 9 माह का गर्भ है। अजीम की मौत की खबर मिलने के बाद से ही साहिबा बेसुध हालत में है।