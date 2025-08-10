Nagaur News: दुबई से डिपोर्ट युवक ने की आत्महत्या, पिता ने लिया था 3 लाख का कर्जा, गर्भवती पत्नी हुई बेसुध

राजस्थान के नागौर जिले के ग्राम भकरी में युवक अजीम की रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में तरह-तरह की बातें सामने आ रही हैं। अजीम के पिता ने 3 लाख रुपए कर्ज लेकर उसे कमाने के लिए विदेश सऊदी अरब भेजा था। अजीम ने विदेश से पिता को 50 हजार रुपए भी वापस भेजे भी थे।
अजीम के पिता पूसा शाह का आरोप है कि उसके बेटे के साथ विदेश में कोई आपराधिक घटना घटी, बावजूद इसके भारतीय दूतावास ने परिवार वालों को कोई सूचना नहीं दी। डिपोर्ट की कार्रवाई के दौरान भी परिवार को सूचित नहीं किया गया। सरपंच अख्तर हुसैन ने बताया कि अजीम की पत्नी साहिबा के पेट में 9 माह का गर्भ है। अजीम की मौत की खबर मिलने के बाद से ही साहिबा बेसुध हालत में है।
यह वीडियो भी देखें
मोहल्ले के लोग लगातार उसे हिम्मत दे रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि मामले का जल्द खुलासा किया जाए। सरपंच अख्तर हुसैन और समाज के लोगों ने एसएचओ विनोद मीणा से वार्ता कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। गौरतलब है कि युवक को सऊदी से डिपोर्ट किया गया था, उसने गांव पहुंच कर आत्महत्या कर ली। उसके बाद से पूरे परिवार और गांव में मातम छाया हुआ है।