नागौर

नागौर जिला परिषद में होंगे 37 वार्ड, 6 जनवरी तक दे सकेंगे आप​त्तियां

जिला परिषद नागौर के वार्डों के पुनर्गठन पर आपत्तियां आमंत्रित, 7 जनवरी को होगी सुनवाई

नागौर

image

Shyam Lal Choudhary

Jan 01, 2026

Zila parishad

Zila parishad frist meeting

नागौर. नागौर जिले से डीडवाना-कुचामन नया जिला बनाने के बाद जिला परिषद व पंचायत समितियों के वार्डों (एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र) का पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन एवं पुनर्निर्धारण करते हुए बुधवार को प्रारूप प्रकाशित किया गया। इसके तहत जिला परिषद में अब जहां 37 वार्ड होंगे, वहीं जिले की 12 पंचायत समितियों में कुल 212 वार्ड होंगे। सबसे अधिक वार्ड वाली पंचायत समिति मूण्डवा होगी, जिसमें कुल 25 वार्ड बनाए गए हैं। इसके साथ चार पंचायत समितियों में 15-15 वार्ड होंगे, जबकि तीन में 17-17 वार्ड बनाए गए हैं।

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के तहत की जा रही कार्रवाई के अंतर्गत जिला कलक्टर अरुण कुमार पुरोहित की ओर से इस संबंध में सूचना जारी कर आमजन से आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। कलक्टर ने बताया कि सूचना के अनुसार पंचायतीराज विभाग की विभिन्न अधिसूचनाओं एवं आदेशों के अनुसरण में जिला परिषद नागौर एवं 12 पंचायत समितियों के वार्डों के पुनर्गठन का प्रारूप तैयार किया गया है। इस प्रारूप के प्रकाशन के बाद इच्छुक नागरिक एवं मतदाता 6 जनवरी 2026 तक अपनी लिखित आपत्तियां जिला कलक्टर नागौर के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों पर 7 जनवरी को सुबह 11 बजे जिला कलक्टर कार्यालय में सुनवाई की जाएगी। इसके बाद नियमानुसार अंतिम निर्णय लेकर वार्डों का पुनर्गठन अंतिम रूप से प्रकाशित किया जाएगा। जिला परिषद व पंचायत समितियों के वार्डों के पुनर्गठन को आगामी पंचायती राज चुनावों की तैयारी के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

यह रहेगी वार्ड व्यवस्था

जिला परिषद - 37 वार्ड की 13,67,530 कुल जनसंख्या

पंचायत समिति - वार्डों की संख्या - जनसंख्या

श्रीबालाजी - 15 - 95363

रियां बड़ी - 15 - 97027

पांचौड़ी - 15 - 93956

नागौर - 15 - 96704

मूण्डवा - 25 - 167672

मेड़ता रोड - 17 - 110341

मेड़ता सिटी - 17 - 103412

खींवसर - 17 - 106509

जायल - 19 - 129228

डेह - 15 - 88324

डेगाना - 23 - 156229

भैरूंदा - 19 - 122765

नोट - जनसंख्या के आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार है।

