राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के तहत की जा रही कार्रवाई के अंतर्गत जिला कलक्टर अरुण कुमार पुरोहित की ओर से इस संबंध में सूचना जारी कर आमजन से आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। कलक्टर ने बताया कि सूचना के अनुसार पंचायतीराज विभाग की विभिन्न अधिसूचनाओं एवं आदेशों के अनुसरण में जिला परिषद नागौर एवं 12 पंचायत समितियों के वार्डों के पुनर्गठन का प्रारूप तैयार किया गया है। इस प्रारूप के प्रकाशन के बाद इच्छुक नागरिक एवं मतदाता 6 जनवरी 2026 तक अपनी लिखित आपत्तियां जिला कलक्टर नागौर के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।