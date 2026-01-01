घने कोहरे से बाधित यातायात, बारिश न होने से किसानों की बढ़ी चिंता

मौसम के इस मिजाज ने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। किसान मावठ की बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बुधवार को मावठ नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ गई। इस बार सितम्बर व अक्टूबर में हुई बारिश के चलते रबी की बुआई अधिक हुई है, लेकिन उसके बाद बारिश नहीं होने से रबी फसलों— गेहूं, सरसों, तारामीरा, चना को इस समय एक अच्छी बारिश की सख्त जरूरत है। हालांकि बादल छाए रहने से उम्मीद जगी थी कि मावठ हो सकती है, लेकिन बारिश नहीं होने से किसानों की मायूसी बढ़ गई। खेतों में खड़ी फसलों को नमी की आवश्यकता है और सिंचाई की लागत बढ़ने से किसानों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है।