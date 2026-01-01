Nagaur patrika news Diary…नव वर्ष के पहले दिन चला शुभकामनाएं देने दौर, मंदिरों में सजे भगवान

नागौर. हाउसिंग बोर्ड स्थित विश्वेश्वर महादेव मंदिर परिसर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के पांचवें दिन गुरुवार को संत हरिशरण महाराज ने कहा कि यह पूरा संसार कन्हैया का है, और मनुष्य को इस सत्य को स्वीकार कर जीवन में संयम और भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। उन्होंने तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की सरल व सारगर्भित व्याख्या करते हुए कहा कि सतोगुण की प्रधानता से ही जीवन में शांति, सुख और सच्ची भक्ति की प्राप्ति होती है। मानव जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति है। अन्न, धन और संसाधनों के दुरुपयोग से बचने की प्रेरणा देते हुए उन्होंने कहा कि संयम ही सच्ची साधना है, और वही मनुष्य को प्रभु से जोड़ता है। कथा में भगवान शंकर द्वारा कन्हैया के बाल रूप में यशोदा मैया को दर्शन न कराने की लीला के साथ पूतना वध प्रसंग का सजीव वर्णन किया गया। उन्होंने कृष्ण-बलराम की बाल लीलाओं का विस्तार से वर्णन करते हुए कहा कि जो भक्त आनंदपूर्वक इन लीलाओं को सुनता है, वही वास्तव में बड़भागी है। माखन चोरी की लीला में गुजरी के घर कन्हैया द्वारा मक्खन खाने, बाल सखा मनसुखा सहित सभी सखाओं द्वारा माखन भक्षण और प्रभात काल में गुजरी द्वारा कृष्ण को पकड़ लेने का प्रसंग के दौरान श्रोता मंत्र मुग्ध रहे। गुजरी का यह स्वीकार करना कि मक्खन भी तेरा और गइया भी तेरी, इस सत्य को उजागर करता है कि संसार की हर वस्तु ईश्वर की ही है। ब्रज भाषा में गोपियों के यशोदा मैया से की गई शिकायतें, कन्हैया को न डांटने का आग्रह, लल्ला और गुजरी की रोचक नोकझोंक के साथ बाल लीलाओं के वर्णन से माहौल कृष्ण्मय बना रहा। कान्हा कांकरिया मत मार, मारे फूटे गागरिया भजन पर श्रद्धालु भाव-विभोर नजर आए। यशोदा मैया का कृष्ण को बांधने के प्रयास और बार-बार रस्सी के छोटा पड़ जाने के प्रसंग की व्याख्या करते हुए समझाया कि भगवान प्रेम से बंधते हैं, बल से नहीं। उन्होंने कहा कि प्रभु मुक्ति के दाता हैं, और भक्ति में मस्त रहकर ही जीवन को सुखी बनाया जा सकता है।

