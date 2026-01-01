नए साल में राजस्थान के इस जिले में विकसित होगा एयरपोर्ट? AAI की टीम ने किया निरीक्षण

रेत के टीलों और सांभर झील के सफेद विस्तार के बीच भारत अपनी रफ्तार को नई दिशा देने जा रहा है। साल 2026 राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित होगा, जब सांभर झील में बन रहा देश का पहला हाई-स्पीड ट्रेन टेस्ट ट्रैक पूरी तरह तैयार होगा। 820 करोड़ की लागत और आधुनिक इंजीनियरिंग के साथ तैयार हो रहा यह 63.5 किमी लंबा ट्रैक भारत को दुनिया के उन चुनिंदा चार देशों (अमेरिका, चीन, जापान) की कतार में खड़ा कर देगा, जिनके पास अपना हाई-स्पीड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है।