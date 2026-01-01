नए साल में राजस्थान के इस जिले में विकसित होगा एयरपोर्ट? AAI की टीम ने किया निरीक्षण

AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर
Development In 2026: वर्ष 2026 राजस्थान के नागौर जिले के विकास में नया अध्याय जोड़ सकता है। लंबे समय से प्रतीक्षित नागौर हवाई पट्टी को पूर्ण विकसित एयरपोर्ट में बदलने की प्रक्रिया ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है। प्रशासनिक प्रयासों, तकनीकी रिपोर्ट और पहले से उपलब्ध संसाधनों ने इस परियोजना को मजबूती दी है। यदि निर्णय प्रक्रिया समय पर पूरी हुई, तो नागौर जल्द ही प्रदेश के हवाई मानचित्र पर दर्ज हो सकता है।
पिछले एक दशक से हवाई यातायात को लेकर प्रयास चल रहे हैं। अक्टूबर 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के दौरे के बाद इस दिशा में पहल तेज हुई। हाल ही में किशनगढ़ एयरपोर्ट से एएआई की टीम ने हवाई पट्टी का निरीक्षण कर रन-वे विस्तार और तकनीकी जरूरतों का आकलन किया। मांगी गई रिपोर्ट समय पर भेजे जाने से अगला चरण शुरू होने की उम्मीद है। एयरपोर्ट विकास के लिए पर्याप्त भूमि और आधारभूत ढांचा उपलब्ध है।
रेत के टीलों और सांभर झील के सफेद विस्तार के बीच भारत अपनी रफ्तार को नई दिशा देने जा रहा है। साल 2026 राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित होगा, जब सांभर झील में बन रहा देश का पहला हाई-स्पीड ट्रेन टेस्ट ट्रैक पूरी तरह तैयार होगा। 820 करोड़ की लागत और आधुनिक इंजीनियरिंग के साथ तैयार हो रहा यह 63.5 किमी लंबा ट्रैक भारत को दुनिया के उन चुनिंदा चार देशों (अमेरिका, चीन, जापान) की कतार में खड़ा कर देगा, जिनके पास अपना हाई-स्पीड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है।
झील क्षेत्र में हाई-स्पीड ट्रेन टेस्ट ट्रैक निर्माण का कार्य दिन-रात चल रहा है। अब तक 95 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। मार्च 2026 तक पूर्ण टेस्ट ट्रैक बनकर तैयार हो जाएगा।
इस ट्रैक पर 220 से 230 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों को दौड़ाकर उनकी गति, स्थिरता और संरचना का परीक्षण किया जा सकेगा। स्पीड के अलावा रेगुलर पैसेंजर बोगी सिस्टम, लोकोमोटिव कोच, सिग्नलिंग, व्हील ऑफलोडिंग और रेलवे की ओर से विकसित की जाने वाली नई तकनीक का परीक्षण भी किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
नागौर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग