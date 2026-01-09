9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

भीलवाड़ा

भक्ति के रंग में रंगा शहर: भजनों की स्वर लहरियों के साथ निकली कलश यात्रा

- जोशी की स्मृति में भागवत कथा का आगाज; पारीक भवन में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब - 15 जनवरी तक बहेगी ज्ञान गंगा

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Jan 09, 2026

The city was drenched in devotion: The Kalash Yatra began with the sound of hymns.

The city was drenched in devotion: The Kalash Yatra began with the sound of hymns.

भीलवाड़ा शहर के पथिक नगर स्थित पारीक भवन में शुक्रवार को आध्यात्मिक चेतना का अनूठा संगम देखने को मिला। अवसर था सगतपुरिया वाले जोशी परिवार की ओर से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का। स्व. रामेश्वर प्रसाद जोशी की प्रथम पुण्य स्मृति में आयोजित इस सात दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ गाजे-बाजे और ढोल-नगाड़ों के साथ कलश यात्रा से हुआ। पूरा मार्ग 'राधे-राधे' के जयघोष से गुंजायमान हो उठा।

केसरिया और लहरिया के बीच भक्ति का उल्लास

कलश यात्रा प्रातः नंदेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ हुई। लाल लहरिया साड़ियों में सजी महिलाएं सिर पर मंगल कलश धारण कर भजनों पर थिरकती नजर आईं, तो श्वेत वस्त्रधारी पुरुष श्रद्धालु शंखध्वनि के साथ भक्ति भाव में डूबे दिखे। मार्ग में जगह-जगह पुष्पवर्षा और आतिशबाजी कर श्रद्धालुओं ने पलक-पावड़े बिछाए। यात्रा विभिन्न मार्गों से होती हुई पारीक भवन पहुंचकर धर्मसभा में तब्दील हो गई।

भागवत साक्षात भगवान का शब्दमयी स्वरूप

कथा के प्रथम दिन व्यासपीठ से डॉ. विजय कृष्ण पारीक ने श्रीमद् भागवत महापुराण के आध्यात्मिक महात्म्य का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भागवत कोई साधारण पुस्तक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का शाब्दिक विग्रह है। महर्षि वेदव्यास ने आत्मशांति और लोक कल्याण के लिए इसकी रचना की थी, जो कलियुग में मानव को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर भक्ति का मार्ग दिखाती है।

15 तक होगा कथा का रसपान

भेरूलाल जोशी एवं समस्त जोशी परिवार की ओर से आयोजित इस कथा में पंडित मुरली मनोहर शर्मा और पंडित नंदलाल शर्मा के सानिध्य में मूल पारायण एवं धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हो रहे हैं। मीडिया प्रभारी बाल गोविंद व्यास ने बताया कि कथा प्रतिदिन दोपहर 12 से 3 बजे तक चलेगी। समापन 15 जनवरी को होगा।

प्रमुख हस्तियों ने दर्ज कराई उपस्थिति

कलश यात्रा और कथा के शुभारंभ अवसर पर विट्ठल शंकर अवस्थी, पार्षद सत्यनारायण शर्मा, निंबार्क आश्रम की नीलम शर्मा, पारीक परिषद के कोषाध्यक्ष ब्रजमोहन पारीक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राधेश्याम छापरी, राधेश्याम हजीवास, राजेंद्र पारीक, सुनील जोशी, श्याम सुंदर पारीक और युवा अध्यक्ष सुरेंद्र पोलिया सहित बांसवाड़ा के मां त्रिपुरासुंदरी ट्रस्ट के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Jan 2026 08:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / भक्ति के रंग में रंगा शहर: भजनों की स्वर लहरियों के साथ निकली कलश यात्रा

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिजली दरों के ‘करंट’ से झुलस रहे प्रदेश के उद्योग, मेवाड़ चैम्बर ने खोला मोर्चा

Industries in the state are suffering due to the current of electricity rates, Mewar Chamber opens front
भीलवाड़ा

पॉली हाऊस एवं शेडनेट हाऊस के आवेदनों की लॉटरी निकाली

Lottery for applications for poly house and shade net house was conducted.
भीलवाड़ा

खेती में बदलाव की बयार: अब विविधीकरण से बढ़ेगी किसानों की आय, घटेगी लागत

Winds of change in agriculture: Diversification will increase farmers' income and reduce costs
भीलवाड़ा

देश के डिजिटल भविष्य की ओर बड़ा कदम, देश की पहली डिजिटल जनगणना का शंखनाद

A major step towards the country's digital future: the launch of India's first digital census.
भीलवाड़ा

अब ‘गुरुजी’ की ड्यूटी: बच्चों को ‘क-ख-ग’ के साथ सिखाएंगे कुत्तों से बचना, खदेड़ेंगे श्वान

Now it's the 'teacher's' duty: Along with teaching the alphabet, they will also teach children how to avoid dogs and chase them away.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.