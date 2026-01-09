देश के डिजिटल भविष्य की ओर बड़ा कदम, देश की पहली डिजिटल जनगणना का शंखनाद

भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। केंद्र सरकार ने देश की पहली 'डिजिटल जनगणना' के लिए औपचारिक बिगुल फूंक दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार जनगणना 2027 के पहले चरण की प्रक्रिया 1 अप्रेल 2026 से शुरू होकर 30 सितंबर 2026 तक चलेगी। इस छह महीने की अवधि में देश के प्रत्येक घर की चौखट पर दस्तक दी जाएगी।