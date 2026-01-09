9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

भीलवाड़ा

पॉली हाऊस एवं शेडनेट हाऊस के आवेदनों की लॉटरी निकाली

1637 किसानों ने पॉली हाउस एवं शेडनेट हाउस के लिए आवेदन किए थे

less than 1 minute read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Jan 09, 2026

Lottery for applications for poly house and shade net house was conducted.

Lottery for applications for poly house and shade net house was conducted.

पॉली हाऊस एवं शेडनेट हाउस के लिए प्राप्त आवेदनों की लाॅटरी निकाली गई है। यह लाॅटरी उद्यान आयुक्तालय से निकाली गई। उप निदेशक उद्यान शंकरसिंह राठौड ने बताया कि जिले में 30 जून 2025 तक 1637 किसानों ने पॉली हाउस एवं शेडनेट हाउस के लिए आवेदन किए थे। वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत जिले को कुल 1.10 लाख वर्गमीटर पॉली हाउस के एवं 25 हजार वर्गमीटर शेडनेट हाउस के लक्ष्य प्राप्त हुए है। इनका 50 प्रतिशत ' पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर एवं 50 प्रतिशत लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा। लॉटरी के माध्यम से चयनित किसानों को उनके चयन की सूचना भिजवाकर आवश्यक संबंधित दस्तावेज एवं कृषक हिस्सा राशि का डीडी या आरटीजीएस रसीद 16 जनवरी तक कार्यालय में जमा कराने होगे। इसके पश्चात प्रशासनिक स्वीकृति एवं कार्यादेश जारी किए जाएंगे। कम्पनियों की वैद्यता 19 जनवरी को पूरी होने के कारण इसके बाद किसी भी प्रकार के दस्तावेज एवं कृषक हिस्सा राशि स्वीकार कर स्वीकृति जारी नहीं की जाएगी।

Published on:

09 Jan 2026 08:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / पॉली हाऊस एवं शेडनेट हाऊस के आवेदनों की लॉटरी निकाली

