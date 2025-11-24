Rajasthan News: राजस्थान में पंचायत चुनाव से पहले सीएम भजनलाल का बड़ा निर्णय, दिसंबर से हफ्ते में 3 दिन मंत्री करेंगे सुनवाई

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार ने दो वर्षों में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की तुलना में कई गुना अधिक काम किया है और अब कार्यकर्ता इन उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसा संगठन है जहां हर कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। राज्य सरकार दिसंबर में दो वर्ष पूरे करने जा रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी कार्यक्रमों में अधिक भागीदारी और सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ाने की अपील की। बताया गया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में दो वर्ष में 28 करोड़ रुपए दिए गए हैं।