Rajasthan: दादी की इच्छा पर हेलीकॉप्टर से दुल्हन लेने पहुंचा दूल्हा, देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़

हेलीकॉप्टर में बैठने से पहले दूल्हे को आशीर्वाद देती उसकी दादी। फोटो: पत्रिका
टोंक। पचेवर कस्बे के देशमां पंचायत क्षेत्र की लांबा की ढाणी में शनिवार को हुई अनोखी शादी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी रही। दूल्हा मुकेश लांबा अपनी बारात लेकर हेलीकॉप्टर से दुल्हन लेने शिवदासपुरा (जयपुर) के अलियावास गांव पहुंचा। पहली बार गांव में हेलीकॉप्टर उतरने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण इसे देखने उमड़ पड़े।
दूल्हे के पिता स्वराज लांबा ने बताया कि परिवार की मुखिया 82 वर्षीय दादी बदनी देवी की लंबे समय से यह इच्छा थी कि पोते की शादी में दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लाया जाए। इसी इच्छा को पूरा करने के लिए हवाई मार्ग से बारात रवाना की गई। दूल्हा मुकेश बीएससी कर चुका है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है।
हेलीकॉप्टर को महिला पायलट द्वारा उड़ाए जाने की जानकारी मिलते ही उत्साह और बढ़ गया। महिलाओं और युवतियों के लिए यह खास आकर्षण का केंद्र रहा। हेलीकॉप्टर के लैंड होते ही लोग फोटो लेने और वीडियो बनाने उमड़ पड़े।
अरनिया गांव से लाए गए भात में मामा अंबालाल व छगनलाल जाट द्वारा दिए गए कपड़े-जेवर दूल्हा पक्ष ने लौटा दिए और केवल श्रीफल व 101 रुपए ही स्वीकार किए। दहेज न लेने के निर्णय को गांव में सराहना मिली। हेलीकॉप्टर देखने न सिर्फ गांव बल्कि आसपास की ढाणियों से भी लोग जुटे।
