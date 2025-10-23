रूलानिया हत्याकांड का मास्टर माइंड है जीतू चारण, आरोपियों ने किया खुलासा कैसे दिया था मर्डर की वारदात को अंजाम

मुख्य आरोपियों की फोटो: पत्रिका
Accused Jitu Charan In Ramesh Rulania Murder Case: बहुचर्चित व्यापारी रमेश रूलानिया हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, लेकिन अब इस पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड जितेन्द्र उर्फ जीतू चारण नई चुनौती बन गया है। पुलिस ने उस पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है।
पुलिस ने मुख्य चार आरोपियों समेत कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार मुख्य चारों आरोपी गणपत गुर्जर, धर्मेन्द्र गुर्जर, जुबेर अहमद व महेश गुर्जर को न्यायालय में पेश कर 29 अक्टूबर तक पीसी रिमांड पर लिया है। रिमांड के दौरान आरोपियों से जुड़े कई अहम सुराग मिले हैं। मामलें का खुलासा करने के दौरान एसपी ऋचा तोमर, एएसपी नेमीचंद खारिया, डीएसपी अरविंद बिश्रोई व सीआई सतपाल सिंह मौजूद रहे।
एसपी ने बताया कि पुलिस की इस कार्रवाई में डीडवाना-कुचामन जिले के साथ नागौर, अजमेर, टोंक के साथ एजीटीएफ जयपुर की टीम का योगदान रहा ह्रै। एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि हत्याकांड की साजिश डेढ़ महीने पहले से रची गई थी। इस षड्यंत्र के मास्टरमाइंड जीतू उर्फ जितेन्द्र चारण का नाम सामने आया है।
पुलिस ने बताया कि इस साजिश में मुख्य भूमिका निभाने वाला जीतू चारण जो कि रूपनगढ़ का निवासी है ने पवन चारण को सुपारी दी थी, लेकिन पवन ने इनकार कर दिया। इसके बाद सुपारी गणपत गुर्जर को दी गई। आरोपियों ने रुपए के लालच में हत्या की योजना बनाई थी, जिसमें 10 से 15 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी लेकिन आरोपियों को फरारी के खर्च के लिए पैसे भी नहीं दिए गए थे।
एसपी तोमर ने बताया कि 4 अक्टूबर को जीतू चारण ने बदमाशों को हत्या में उपयोग किए गए हथियार उपलब्ध कराए थे। इसके बाद 5 अक्टूबर की रात को गणपत गुर्जर के खेत में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी। गणपत गुर्जर ने विशेष रूप से फायरिंग प्रैक्टिस की थी। इसके लिए वीडियो भी उपलब्ध कराए गए थे जिनमें हथियार चलाने की विधि सिखाई गई थी।
पुलिस ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार अभी तक बरामद नहीं हो पाए हैं। पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि वे फरार होते वक्त हथियारों को रास्ते में फेंक चुके थे।
हत्याकांड के बाद आरोपियों ने कई राज्यों में फरारी काटी। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, खमम, माटूर, तिरुपति, चेन्नई, उड़ीसा, झारखंड, और जगन्नाथ-बैजनाथ धाम होते हुए अंत में वे कोलकाता पहुंचे। पुलिस ने गणपत गुर्जर, महेश गुर्जर, धर्मेन्द्र गुर्जर को कोलकाता से और जुबेर अहमद को इंदौर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि गैंगस्टर गोदारा और वीरेन्द्र चारण के सहयोग छोड़ने के बाद ही आरोपी पकड़े गए।
इस मामले में पुलिस पहले ही हिस्ट्रीशीटर शफीक खान, रामकेश, खुशीराम, रामसिंह, दिनेश, पवन चारण और किशन लाल गुर्जर को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें से पांच आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जबकि एक नाबालिग आरोपी किशोर गृह भेजा गया है। पुलिस ने किशन गुर्जर और पवन चारण को पीसी रिमांड पर लिया है।
एसपी ऋचा तोमर ने युवाओं से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर सक्रिय गैंगस्टरों के बहकावे में न आएं। ऐसे गैंगस्टर युवाओं को अपराध के दलदल में फंसा कर उन्हें अपना लक्ष्य भटकाने के लिए लालच देते हैं। पुलिस ने युवाओं से यह अपील की है कि वे अच्छे कार्यों में भाग लें और समाज में सकारात्मक योगदान दें।
मुख्य चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 29 अक्टूबर तक उन्हें रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान पुलिस ने जीतू चारण का नाम सामने लाया, जो मुख्य आरोपियों और गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेन्द्र चारण के बीच कड़ी था। हम जल्द ही जीतू चारण को गिरफ्तार करेंगे।
ऋचा तोमर, एसपी, डीडवाना-कुचामन
गौरतलब है कि 7 अक्टूबर को कुचामन के स्टेशन रोड स्थित शिवाय जिम में व्यापारी रमेश रूलानिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 5 अक्टूबर को महेश, गणपत और जुबेर ने कुचामन में आकर रैकी की थी। 6 अक्टूबर को वे पुन: वारदात को अंजाम देने आए थे, लेकिन जिम बंद था। इसके बाद 7 अक्टूबर को धर्मेन्द्र, जुबेर, महेश और गणपत ने मिलकर व्यापारी की हत्या की।
बड़ी खबरेंView All
कुचामन शहर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग