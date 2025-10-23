रूलानिया हत्याकांड का मास्टर माइंड है जीतू चारण, आरोपियों ने किया खुलासा कैसे दिया था मर्डर की वारदात को अंजाम

पुलिस ने बताया कि इस साजिश में मुख्य भूमिका निभाने वाला जीतू चारण जो कि रूपनगढ़ का निवासी है ने पवन चारण को सुपारी दी थी, लेकिन पवन ने इनकार कर दिया। इसके बाद सुपारी गणपत गुर्जर को दी गई। आरोपियों ने रुपए के लालच में हत्या की योजना बनाई थी, जिसमें 10 से 15 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी लेकिन आरोपियों को फरारी के खर्च के लिए पैसे भी नहीं दिए गए थे।