कुचामन शहर

रूलानिया हत्याकांड में आई बड़ी अपडेट, आरोपी के जिम पर प्रशासन ने लिया बड़ा एक्शन

Administration Action On Illegal Building: सूचना मिलते ही बाजार में हलचल मच गई और लोग जिज्ञासु नजरों से घटना स्थल पर जमा हो गए। भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में यह कार्रवाई निश्चिंतता से अंजाम दी गई।

2 min read

कुचामन शहर

image

Akshita Deora

Oct 15, 2025

JK प्लाजा बिल्डिंग में बनी लाल घेरे में अवैध जिम और प्रशासन के अधिकारी (फोटो: पत्रिका)

Accused Shafiq's Gym Seized: नगर परिषद प्रशासन ने मंगलवार को एक साहसिक कदम उठाते हुए शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की और एक जिम (जिम टाउन) को सीज कर दिया। जिम के ऊपर की इमारत और छत पर भी ताले जड़ दिए गए और सीज आदेश चस्पा किए गए।

सूचना मिलते ही बाजार में हलचल मच गई और लोग जिज्ञासु नजरों से घटना स्थल पर जमा हो गए। भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में यह कार्रवाई निश्चिंतता से अंजाम दी गई। इस मौके पर उपखंड अधिकारी विश्वमित्र मीणा, तहसीलदार कैलाश ईनाणिया, सीओ अरविंद विश्रोई, आयुक्त शिकेश कांकरिया, सीआई सतपाल सिंह, एईएन ललित कुमार गुप्ता, जेईएन जुगल किशोर तथा अन्य नगरपरिषद व पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।

अवैध निर्माण पर कार्रवाई

आयुक्त शिकेश कांकरिया ने बताया कि ‘जेके प्लाजा’ नामक निर्माण को लेकर अनुमति केवल बेसमेंट, ग्राउंड लोर और पहली मंजिल तक दी गई थी। तीसरी मंजिल का निर्माण बिना अनुमति किया गया था।

पहले इसी संबंध में मदनलाल व हेमाराम जाट, नाइला बेगम व याकूब खान, इमरान खान व अयूब खान को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। अत: मंगलवार को कार्रवाई करना आवश्यक हो गया।

आरोपी शफीक का था जिम

जेके प्लाजा में संचालित जिम को सीज करने के मामलें को लेकर सीओं अरविंद बिश्रोई ने बताया कि फिरौतीकांड का मुख्य आरोपी और रूलानिया हत्याकांड का सहयोगी आरोपी शफीक खान पुत्र हाकम अली खान (58) खान मौहल्ला की ओर से यहां पर अवैध निर्माण कर रखा था। जिसे सीजबंद करने की कार्रवाई की गई है।

अवैध निर्माणों पर होगी कार्रवाई

आयुक्त कांकरिया ने चेतावनी दी कि शहर में अनेक अवैध निर्माण खड़े हैं और उन पर कार्रवाई की जाएगी। जिन इमारतों का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुसार नहीं हुआ है, उन पर विशेष नजर रखी जाएगी। प्रेरणा टावर की छत पर संचालित जी-क्लब की तरह अन्य अवैध निर्माणों को भी नगर परिषद द्वारा ध्वस्त किया जाएगा।

Rajasthan News: कारोबारी रुलानिया हत्याकांड में बड़ा एक्शन, कुचामन थाने के 15 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर
कुचामन शहर
Ramesh Rulania murder

Hindi News / Rajasthan / Kuchaman City / रूलानिया हत्याकांड में आई बड़ी अपडेट, आरोपी के जिम पर प्रशासन ने लिया बड़ा एक्शन

कुचामन शहर

राजस्थान न्यूज़

