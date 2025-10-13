Rajasthan News: कारोबारी रुलानिया हत्याकांड में बड़ा एक्शन, कुचामन थाने के 15 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

फाइल फोटो- पत्रिका
कुचामनसिटी। कारोबारी रमेश रूलानिया की गोली मारकर की गई हत्या के मामले में पुलिस ने 15 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। सीओ अरविंद विश्नोई व कुचामनसिटी थाने के सीआई सतपाल सिंह को यथावत रखा है। पुलिस ने इस मामले में अब तक सिर्फ सह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इसके कारण पुलिस की कार्रवाई को लेकर आमजन के मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
हत्या के मामले को लेकर एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने स्वयं कुचामन आकर घटना स्थल का मौका मुआयना किया था, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। वारदात के 7 दिन बीतने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होना पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े करता है, जबकि वीरेन्द्र चारण के नाम से वायरल पोस्ट में तीन सदस्यों को पुलिस की गिरफ्त में होना बताया गया है।
हत्याकांड को लेकर पुलिस पुलिस की ओर से जारी फोटो के आरोपी गणपत गुर्जर, धर्मेन्द्र गुर्जर, महेश गुर्जर, जुबेर अहमद अभी फरार है।
रूलानिया हत्याकांड मामले में 15 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। कुचामन सीओ व सीआई को नहीं हटाया है। मुख्य आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई है। शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
ऋचा तोमर, पुलिस अधीक्षक, डीडवाना-कुचामन
