Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कुचामन शहर

Rajasthan News: कारोबारी रुलानिया हत्याकांड में बड़ा एक्शन, कुचामन थाने के 15 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

Ramesh Rulaniya murder: हत्या के मामले को लेकर एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने स्वयं कुचामन आकर घटना स्थल का मौका मुआयना किया था, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर हैं।

less than 1 minute read

कुचामन शहर

image

Rakesh Mishra

Oct 13, 2025

Ramesh Rulania murder

फाइल फोटो- पत्रिका

कुचामनसिटी। कारोबारी रमेश रूलानिया की गोली मारकर की गई हत्या के मामले में पुलिस ने 15 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। सीओ अरविंद विश्नोई व कुचामनसिटी थाने के सीआई सतपाल सिंह को यथावत रखा है। पुलिस ने इस मामले में अब तक सिर्फ सह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इसके कारण पुलिस की कार्रवाई को लेकर आमजन के मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

एडीजी क्राइम कर चुके मौका मुआयना

हत्या के मामले को लेकर एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने स्वयं कुचामन आकर घटना स्थल का मौका मुआयना किया था, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। वारदात के 7 दिन बीतने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होना पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े करता है, जबकि वीरेन्द्र चारण के नाम से वायरल पोस्ट में तीन सदस्यों को पुलिस की गिरफ्त में होना बताया गया है।

मुख्य आरोपी पकड़ से दूर

हत्याकांड को लेकर पुलिस पुलिस की ओर से जारी फोटो के आरोपी गणपत गुर्जर, धर्मेन्द्र गुर्जर, महेश गुर्जर, जुबेर अहमद अभी फरार है।

यह वीडियो भी देखें

इनका कहना

रूलानिया हत्याकांड मामले में 15 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। कुचामन सीओ व सीआई को नहीं हटाया है। मुख्य आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई है। शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
ऋचा तोमर, पुलिस अधीक्षक, डीडवाना-कुचामन

ये भी पढ़ें

रमेश रुलानिया हत्याकांड: कुचामन में हिस्ट्रीशीटर की अवैध संपत्ति पर बड़ा एक्शन, महिलाओं ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा
कुचामन शहर
History-sheeter Shafiq Khan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Oct 2025 09:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Kuchaman City / Rajasthan News: कारोबारी रुलानिया हत्याकांड में बड़ा एक्शन, कुचामन थाने के 15 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कुचामन शहर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan News : रमेश रूलानिया हत्याकांड मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा, 7 आरोपी गिरफ्तार

Ramesh Rulaniya Murder case
कुचामन शहर

जिम में व्यापारी की हत्या: कम उम्र में थामा ट्रिगर… नशे की लत ने चारों आरोपियों को बना दिया शातिर अपराधी

Ramesh-Rulania-murder-case-2
कुचामन शहर

रमेश रूलानिया हत्याकांड : एडीजी क्राइम दिनेश एमएन पहुंचे कुचामनसिटी, बोले- जल्द होगा खुलासा

कुचामन शहर

रमेश रुलानिया हत्याकांड: कुचामन में हिस्ट्रीशीटर की अवैध संपत्ति पर बड़ा एक्शन, महिलाओं ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा

History-sheeter Shafiq Khan
कुचामन शहर

रोहित गोदारा गैंग का कबूलनामा: बिजनेसमैन रमेश रूलानिया की हत्या के 4 आरोपी, देर रात पुलिस का बड़ा एक्शन

कुचामन शहर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.