कुचामन शहर

रमेश रुलानिया हत्याकांड: कुचामन में हिस्ट्रीशीटर की अवैध संपत्ति पर बड़ा एक्शन, महिलाओं ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा

व्यापारी रमेश रुलानिया हत्याकांड मामले में पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों ने नगर परिषद की टीम के साथ हिस्ट्रीशीटर शफीक खान की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई की।

2 min read

कुचामन शहर

image

Anil Prajapat

Oct 09, 2025

History-sheeter Shafiq Khan

कार्रवाई का विरोध करती महिलाएं। फोटो: पत्रिका

कुचामनसिटी। व्यापारी रमेश रुलानिया हत्याकांड मामले में परिजनों के साथ बनी सहमति के बाद पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों ने नगर परिषद की टीम के साथ हिस्ट्रीशीटर शफीक खान की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई की। रंगदारी मामले में गैंगस्टर रोहित गोदारा को कुचामन से इनपुट देने वाले हिस्ट्रीशीटर शफीक खान की अवैध संपंति से अतिक्रमण हटाने के दौरान नगर परिषद प्रशासन को काफी विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन टीम ने भारी पुलिस जाप्ते के साथ में डीडवाना रोड पर स्थित प्रेरणा टॉवर की चौथी मंजिल के ऊपर बने अवैध जी-क्लब रेस्टारेंट/कैफे से अतिक्रमण हटा दिया।

आयुक्त शिकेश कांकरिया ने बताया कि उनकी टीम ने अवैध रूप से संचालित जी-क्लब को ध्वस्त करने का कार्य किया। साथ ही क्लब के नाम पर किए गए अतिक्रमण को जब्त किया। इस दौरान एसडीएम विश्वमित्र मीणा, तहसीलदार कैलाश ईनाणिया, एएसपी नेमीचंद खारिया, नावां सीआई नन्दलाल, चितावा थानाधिकारी तेजाराम के साथ आरएसी जवानों का भारी जाप्ता मौजूद रहा।

सड़क पर डटी रही महिलाएं

सीज के कार्रवाई से पहले शफीक के परिवार की महिलाओं ने सड़क पर 2 घंटे तक हंगामा किया। पुलिस जाप्ते ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन महिलाओं ने इसका विरोध किया तो महिला पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए महिलाओं को एक तरफ किया। इस दौरान कुछ युवकों ने भी हंगामा किया, जिन्हें पुलिस ने खदेड़ा।

किराए पर कैफे चला रहा था फहीम

सूत्रों के अनुसार प्रेरणा टॉवर की चौथी मंजिल में जहां पर जी-क्लब रेस्टारेंट संचालित है, वह फहीम पठान संचालित कर रहा है। जबकि ये जगह शफीक खान की है। फहीम पठान ने किराए पर लेकर जी-क्लब संचालित कर रखा था। गौरतलब है कि फहीम पठान पूर्व में रंगदारी के मामले में हिस्ट्रीशीटर शफीक खान के साथ मुम्बई की ओर भागा था, जिन्हें गुजरात की पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

सीज किया जी-क्लब

टीम बड़ी मशक्कत के बाद चौथी मंजिल पर पंहुची। वहां नगर परिषद की टीम ने रेस्टोरेंट का सामान जब्त कर चौथी मंजिल को अपने कब्जे में लिया। साथ ही जी-क्बल को सीज कर नोटिस चस्पा किया। नगर परिषद कर्मचारी कैफे से कुर्सियां सहित अन्य सामान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में डालकर ले गए।

बिना स्वीकृति के निर्माण करने पर नोटिस चस्पा

नगरपरिषद ने प्रेरणा टॉवर में बनी कई मंजिलों को लेकर मंगलवार को नोटिस चस्पा किया था, जिसमें कि बिल्डिंग निर्माण को लेकर सिर्फ बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, प्रथम व द्वितीय मंजिल के निर्माण की स्वीकृति ली गई थी। लेकिन मौके पर तीसरी व चौथी मंजिल का निर्माण किया गया है। उसे हटाने के लिए परिषद ने 7 दिन में जगह को खाली कर अतिक्रमण हटाने का नोटिस चिस्पा किया। इसके बाद परिषद इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करेगी। इसी प्रकार रिजका मंडी में स्थित जेके प्लाजा में भी बेसेमेंट, ग्राउंड फ्लोर व प्रथम मंजिल की स्वीकृति ली हुई है, जबकि यहां पर दूसरी व तीसरी मंजिल का निर्माण अवैध कर रखा है। यहां पर आरोपी शफीक खान का स्वयं का जिम भी संचालित है।

कुचामन में व्यापारी रमेश रुलानिया हत्याकांड: धरना समाप्त, पुलिस प्रशासन के साथ इन मांगों पर बनी सहमति
कुचामन शहर
Ramesh Rulania murder case

