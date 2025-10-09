रमेश रुलानिया हत्याकांड: कुचामन में हिस्ट्रीशीटर की अवैध संपत्ति पर बड़ा एक्शन, महिलाओं ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा

नगरपरिषद ने प्रेरणा टॉवर में बनी कई मंजिलों को लेकर मंगलवार को नोटिस चस्पा किया था, जिसमें कि बिल्डिंग निर्माण को लेकर सिर्फ बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, प्रथम व द्वितीय मंजिल के निर्माण की स्वीकृति ली गई थी। लेकिन मौके पर तीसरी व चौथी मंजिल का निर्माण किया गया है। उसे हटाने के लिए परिषद ने 7 दिन में जगह को खाली कर अतिक्रमण हटाने का नोटिस चिस्पा किया। इसके बाद परिषद इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करेगी। इसी प्रकार रिजका मंडी में स्थित जेके प्लाजा में भी बेसेमेंट, ग्राउंड फ्लोर व प्रथम मंजिल की स्वीकृति ली हुई है, जबकि यहां पर दूसरी व तीसरी मंजिल का निर्माण अवैध कर रखा है। यहां पर आरोपी शफीक खान का स्वयं का जिम भी संचालित है।