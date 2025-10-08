कुचामन में व्यापारी रमेश रुलानिया हत्याकांड: धरना समाप्त, पुलिस प्रशासन के साथ इन मांगों पर बनी सहमति

हैरानी की बात यह है कि हत्या की जिम्मेदारी रोहित गोदारा गैंग के सदस्य वीरेंद्र चारण ने खुलेआम सोशल मीडिया पर ली। चारण ने एक पोस्ट में लिखा कि लगभग एक साल पहले हमने रमेश को फोन किया था, लेकिन उसने अपमानजनक शब्द कहे और सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर चुनौती दी थी कि वह हमें 100 रुपये भी नहीं देगा। आज सबको पता चल गया होगा कि हम किसी को नहीं भूलते। जो हमारे फोन को अनदेखा करेगा, उसकी बारी आएगी।