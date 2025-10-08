Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

अंता विधानसभा उपचुनाव: नरेश मीणा को बड़ा झटका, कांग्रेस ने फिर जताया प्रमोद जैन भाया पर भरोसा

Anta Assembly By Election 2025: अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने एक बार फिर अपने दिग्गज नेता प्रमोद जैन भाया को उम्मीदवार घोषित किया है।

2 min read

बारां

image

Nirmal Pareek

Oct 08, 2025

Pramod Jain Bhaya

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Anta Assembly By Election 2025: राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने एक बार फिर अपने दिग्गज नेता प्रमोद जैन भाया को उम्मीदवार घोषित किया है। बता दें, यह चुनाव न केवल भाया की राजनीतिक वापसी का अवसर है, बल्कि कांग्रेस के लिए 2023 की हार को उलटने का मौका भी है। दूसरी ओर, बीजेपी इस सीट को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है।

बताते चलें कि अंता विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को टिकट देकर नरेश मीणा को बड़ा झटका दिया है। बताया जा रहा है कि अब नरेश मीणा निर्दलीय ताल ठोक सकते हैं।

पीसीसी चीफ डोटासरा ने दी बधाई

राजस्थान पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाया को प्रत्याशी बनाए जाने पर बधाई दी और विश्वास जताया कि जनता उनके जनसेवा के समर्पण को सराहेगी और कांग्रेस को विजयी बनाएगी। डोटासरा ने कहा कि प्रमोद जैन भाया जी को अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने पर हार्दिक बधाई। मुझे पूरा भरोसा है कि जनता आपके नेतृत्व और जनमुद्दों के प्रति समर्पण को आशीर्वाद देगी।

इस सीट पर उपचुनाव की वजह

कंवरलाल मीणा की सजा के बाद यह सीट खाली हुई। उन्होंने मनोहर थाना कोर्ट में सरेंडर किया और सजा माफी के लिए राज्यपाल के पास दया याचिका दायर की, लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण यह प्रक्रिया लंबित है। अब अंता सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है, जो न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि पूरे राजस्थान की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है। बीजेपी इस सीट को बचाकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है, जबकि कांग्रेस 2023 की हार का हिसाब चुकाने के लिए उत्साहित है।

मतदाता और चुनावी समीकरण

अंता विधानसभा सीट पर कुल 2,27,563 मतदाता हैं, जिनमें 1,16,405 पुरुष, 1,11,154 महिला और 4 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। हाल ही में मतदाता सूची में 1,336 नए मतदाताओं का नाम जोड़ा गया है। यह बढ़ी हुई मतदाता संख्या उपचुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। अंता सीट पर मतदाताओं का मिजाज और स्थानीय मुद्दे, जैसे बुनियादी ढांचा, रोजगार और कृषि, चुनावी नतीजों को प्रभावित करेंगे।

ये भी पढ़ें

Kuchaman Murder Case: परिजनों का धरना जारी, हत्यारों के एनकांउटर की मांग; हनुमान बेनीवाल ने खोला मोर्चा
कुचामन शहर
Ramesh Rulania murder case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Oct 2025 06:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / अंता विधानसभा उपचुनाव: नरेश मीणा को बड़ा झटका, कांग्रेस ने फिर जताया प्रमोद जैन भाया पर भरोसा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: अंता सीट पर पहली बार उपचुनाव, BJP-कांग्रेस में क्या है कॉमन फैक्टर? जानें संभावित दावेदारों के नाम

BJP-Congress
Patrika Special News

अतिवृष्टि: तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से उड़द, मक्का, सोयाबीन की फसलें प्रभावित, किसान चिंतित

crop
बारां

आर्मी अधिकारी बनकर महिला को दिया शादी का झांसा, 7 लाख रुपए ठगे, बिहार से पकड़ा

करीब दो माह तक दोनों में बातचीत हुई। इस दौरान उसने 7 लाख रुपए ले लिए और बातचीत बन्द कर मोबाइल ब्लॉक कर दिया। इसके बाद महिला को ठगी का पता लगा।
बारां

अंता उपचुनाव की तैयारी जोरों पर, इस बार सभी पोलिंग बूथ की होगी वेबका​स्टिंग, एक पर अधिकतम 1200 वोटर होंगे

निर्वाचन और मतदान को सुगम बनाने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से विभिन्न प्रकार के नवाचार किए जा रहे हैं। इसके तहत ईवीएम की बैलेट मशीन पर बैलेट पेपर रंगीन लगाया जाएगा ताकि मतदाता अभ्यर्थियों की सहजता से पहचान कर सकें।
बारां

जांच में खुलासा, खराब मिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल का फायर फाइटिंग सिस्टम

अस्पताल में लगा फायर फाइटिंग सिस्टम पूर्णत: खराब स्थिति में है। यह सिस्टम वर्तमान में कार्यशील अवस्था में नहीं है। इससे आपातकालीन समय पर होने वाली अग्नि दुर्घटना पर फायर फाइटिंग नहीं की जा सकती है।
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.