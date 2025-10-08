अंता विधानसभा उपचुनाव: नरेश मीणा को बड़ा झटका, कांग्रेस ने फिर जताया प्रमोद जैन भाया पर भरोसा

फोटो- पत्रिका नेटवर्क
Anta Assembly By Election 2025: राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने एक बार फिर अपने दिग्गज नेता प्रमोद जैन भाया को उम्मीदवार घोषित किया है। बता दें, यह चुनाव न केवल भाया की राजनीतिक वापसी का अवसर है, बल्कि कांग्रेस के लिए 2023 की हार को उलटने का मौका भी है। दूसरी ओर, बीजेपी इस सीट को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है।
बताते चलें कि अंता विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को टिकट देकर नरेश मीणा को बड़ा झटका दिया है। बताया जा रहा है कि अब नरेश मीणा निर्दलीय ताल ठोक सकते हैं।
राजस्थान पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाया को प्रत्याशी बनाए जाने पर बधाई दी और विश्वास जताया कि जनता उनके जनसेवा के समर्पण को सराहेगी और कांग्रेस को विजयी बनाएगी। डोटासरा ने कहा कि प्रमोद जैन भाया जी को अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने पर हार्दिक बधाई। मुझे पूरा भरोसा है कि जनता आपके नेतृत्व और जनमुद्दों के प्रति समर्पण को आशीर्वाद देगी।
कंवरलाल मीणा की सजा के बाद यह सीट खाली हुई। उन्होंने मनोहर थाना कोर्ट में सरेंडर किया और सजा माफी के लिए राज्यपाल के पास दया याचिका दायर की, लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण यह प्रक्रिया लंबित है। अब अंता सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है, जो न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि पूरे राजस्थान की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है। बीजेपी इस सीट को बचाकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है, जबकि कांग्रेस 2023 की हार का हिसाब चुकाने के लिए उत्साहित है।
अंता विधानसभा सीट पर कुल 2,27,563 मतदाता हैं, जिनमें 1,16,405 पुरुष, 1,11,154 महिला और 4 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। हाल ही में मतदाता सूची में 1,336 नए मतदाताओं का नाम जोड़ा गया है। यह बढ़ी हुई मतदाता संख्या उपचुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। अंता सीट पर मतदाताओं का मिजाज और स्थानीय मुद्दे, जैसे बुनियादी ढांचा, रोजगार और कृषि, चुनावी नतीजों को प्रभावित करेंगे।
बड़ी खबरेंView All
बारां
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग