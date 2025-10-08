Kuchaman Murder Case: परिजनों का धरना जारी, हत्यारों के एनकांउटर की मांग; हनुमान बेनीवाल ने खोला मोर्चा

धरने पर बैठे परिजनों और स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती या उनका एनकाउंटर नहीं करती, तब तक वे शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इस घटना की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। स्थानीय लोग और परिजन रोहित गोदारा गैंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। धरने में शामिल लोग सरकार और पुलिस प्रशासन से इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग कर रहे हैं।