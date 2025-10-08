Patrika LogoSwitch to English

कुचामन शहर

Kuchaman Murder Case: परिजनों का धरना जारी, हत्यारों के एनकांउटर की मांग; हनुमान बेनीवाल ने खोला मोर्चा

Ramesh Rulania Murder Case: डीडवाना के कुचामन सिटी में रमेश रूलानिया की गोली मारकर हत्या के बाद उनके परिजनों और स्थानीय लोगों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा।

3 min read

कुचामन शहर

image

Nirmal Pareek

Oct 08, 2025

Ramesh Rulania murder case

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Ramesh Rulania Murder Case: डीडवाना के कुचामन सिटी में बीते मंगलवार को बाइक एजेंसी संचालक रमेश रूलानिया की गोली मारकर हत्या के बाद उनके परिजनों और स्थानीय लोगों का धरना बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। कुचामन पुलिस थाने के सामने चल रहे इस धरने में बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं, जो हत्यारों की गिरफ्तारी या उनके एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। क्योंकि हत्या को 30 घंटे से अधिक समय हो चुका है लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं।

इधर, मृतक के शव का न तो पोस्टमार्टम हुआ है और न ही अंतिम संस्कार, क्योंकि परिजन पुलिस की ठोस कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बुधवार दोपहर 12:30 बजे धरने में शामिल होने की घोषणा की है।

हनुमान बेनीवाल करेंगे धरने में शिरकत

हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया मंच पर लिखा कि आज सुबह 10 बजे जयपुर के जालूपुरा आवास से कुचामन सिटी के लिए रवाना होऊंगा। वहां दिवंगत व्यवसायी रमेश रूलानिया के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए चल रहे धरने में शामिल होऊंगा। उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में कुचामन पहुंचकर पीड़ित परिवार के समर्थन में धरने में भाग लें। बेनीवाल की मौजूदगी से धरने को और बल मिलने की उम्मीद है।

रोहित गोदारा गैंग ने मांगी थी फिरौती

बताते चलें कि बीते मंगलवार को कुचामन सिटी में रमेश रूलानिया जिम में वर्कआउट कर रहे थे, तभी तीन नकाबपोश बदमाश वहां पहुंचे और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। हमलावर दो स्कॉर्पियो गाड़ियों में सवार होकर आए थे, जिन्हें उन्होंने जिम की इमारत के नीचे खड़ा किया था।

नकाब बांधकर बदमाश दूसरी मंजिल पर स्थित जिम में घुसे और रमेश पर फायरिंग कर तुरंत फरार हो गए। जिम में मौजूद लोगों ने घायल रमेश को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस हत्या से पहले रोहित गोदारा गैंग ने रमेश से फिरौती मांगी थी, जिसे उन्होंने देने से इनकार कर दिया था।

यहां देखें वीडियो-


रोहित गोदारा गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी

इसमें हैरानी की बात यह है कि खुलेआम हत्या की जिम्मेदारी रोहित गोदारा गैंग के सदस्य वीरेंद्र चारण ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ली। पोस्ट में चारण ने लिखा कि लगभग एक साल पहले हमने रमेश को फोन किया था, लेकिन उसने अपमानजनक शब्द कहे और सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर चुनौती दी थी कि वह हमें 100 रुपये भी नहीं देगा। आज सबको पता चल गया होगा कि हम किसी को नहीं भूलते। जो हमारे फोन को अनदेखा करेगा, सबकी बारी आएगी।

पुलिस पर दबाव, कार्रवाई की मांग

धरने पर बैठे परिजनों और स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती या उनका एनकाउंटर नहीं करती, तब तक वे शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इस घटना की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। स्थानीय लोग और परिजन रोहित गोदारा गैंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। धरने में शामिल लोग सरकार और पुलिस प्रशासन से इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग कर रहे हैं।

लेह-लद्दाख हिसंक प्रदर्शन मामला: सोनम वांगचुक से जोधपुर जेल में पत्नी ने की मुलाकात, बताया आगे का ‘प्लान’
जोधपुर
Sonam Wangchuk and his wife

Published on:

08 Oct 2025 12:24 pm

Kuchaman Murder Case: परिजनों का धरना जारी, हत्यारों के एनकांउटर की मांग; हनुमान बेनीवाल ने खोला मोर्चा

कुचामन शहर

राजस्थान न्यूज़

जिम में कारोबारी की हत्या: हमलावर ने रमेश रूलानिया पर 3 गोली चलाईं, आरोपी पर 25 हजार का इनाम घोषित, सामने आई हत्या की वजह

कुचामन शहर

जानिए कौन है वीरेंद्र चारण? जिसने ली रमेश रूलानिया हत्याकांड की जिम्मेदारी; सुखदेव गोगामेड़ी मर्डर से भी जुड़ा नाम

Gangster Virendra Charan
कुचामन शहर

रमेश रूलानिया हत्याकांड: रोहित गोदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी, लिखा- 'हम किसी को नहीं भूलते…सबकी बारी आएगी'

Ramesh Rulania murder case
कुचामन शहर

राजस्थान: जिम में एक्ससाइज कर रहे कारोबारी की गोली मारकर हत्या, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मांगी थी करोड़ों की रंगदारी

Rajasthan news
कुचामन शहर

Russia-Ukraine War: 'वे बस जिंदा लौट आएं…', फूट-फूटकर रोते हुए बोली पत्नी, रूस-यूक्रेन के युद्ध में फंस गए राजस्थान के 2 युवा

कुचामन शहर
