Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

लेह-लद्दाख हिसंक प्रदर्शन मामला: सोनम वांगचुक से जोधपुर जेल में पत्नी ने की मुलाकात, बताया आगे का ‘प्लान’

Leh-Ladakh Protest Case: लद्दाख के प्रमुख जलवायु कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले 11 दिनों से जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं।

2 min read

जोधपुर

image

Nirmal Pareek

Oct 08, 2025

Sonam Wangchuk and his wife

पत्रिका फाइल फोटो

Leh-Ladakh Protest Case: लद्दाख के प्रमुख जलवायु कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले 11 दिनों से जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं। बीते मंगलवार को उनकी पत्नी गीतांजलि ने जोधपुर सेंट्रल जेल में सोनम वांगचुक से मुलाकात की। यह मुलाकात उनकी गिरफ्तारी के बाद पहली बार हुई।

गीतांजलि ने अपने वकील ऋतम खरे के साथ जेल में सोनम से मुलाकात की और इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की। उन्होंने लिखा कि आज मैंने सोनम वांगचुक से मुलाकात की। हमें उनकी हिरासत के आदेश की कॉपी मिल गई है, जिसे हम अदालत में चुनौती देंगे। गीतांजलि ने यह भी बताया कि सोनम का हौसला बरकरार है और वे लद्दाख के हितों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने सोनम के समर्थकों को उनके प्रति एकजुटता और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया।

बताते चलें कि सोनम वांगचुक को 24 सितंबर को लद्दाख में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद हिरासत में लिया गया था। इस प्रदर्शन में चार लोगों की मौत हो गई थी और करीब दो दर्जन लोग घायल हुए थे। हिंसा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया था और कई पुलिसकर्मियों पर हमले हुए थे।

सोनम वांगचुक पर क्या हैं आरोप?

लद्दाख प्रशासन ने सोनम वांगचुक पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई करते हुए उन पर हिंसा भड़काने, आत्मदाह की सलाह देने और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए हैं। गीतांजलि से मुलाकात से पहले लेह एपेक्स बॉडी के कानूनी सलाहकार मुस्तफा हाजी और सोनम के बड़े भाई त्सेतन दोरजे भी उनसे मिलने जेल पहुंचे थे।

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि सोनम को तत्काल रिहा क्यों नहीं किया जा सकता।

यहां देखें वीडियो-


SC में कपिल सिब्बल कर रहे पैरवी

गीतांजलि की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पैरवी की। उन्होंने कोर्ट से मांग की थी कि सोनम की गिरफ्तारी के आदेश की कॉपी उनके परिवार को उपलब्ध कराई जाए ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके। सिब्बल ने यह भी अनुरोध किया था कि सोनम की पत्नी को उनसे मुलाकात की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने इस पर कहा था कि मुलाकात की अनुमति के लिए पहले औपचारिक अनुरोध करना होगा। यदि यह अनुरोध खारिज होता है, तभी कोर्ट इस पर विचार करेगा।

बताते चलें कि सोनम वांगचुक लद्दाख में पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय समुदायों के अधिकारों के लिए लंबे समय से संघर्षरत हैं। उनकी गिरफ्तारी लद्दाख के साथ-साथ पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होनी है। दूसरी ओर, प्रशासन का कहना है कि हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है।

ये भी पढ़ें

Goods Train Derail: लगातार दूसरे दिन राजस्थान में पटरी से उतरी मालगाड़ी, ट्रैक पर अचानक सांड आने से हुआ हादसा
सीकर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Oct 2025 11:33 am

Published on:

08 Oct 2025 11:32 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / लेह-लद्दाख हिसंक प्रदर्शन मामला: सोनम वांगचुक से जोधपुर जेल में पत्नी ने की मुलाकात, बताया आगे का ‘प्लान’

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रेलवे ने दीपावली और छठ पूजा से पहले यात्रियों को दिया बड़ा तोहफा, UP, झारखंड, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत तक चलेंगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें

Indian Railway
जोधपुर

पर्यवेक्षक के सामने भड़के कांग्रेस पार्षद, कहा- 5 साल में अशोक गहलोत से नहीं मिलवाया, अब कह रहे जैसा कहेंगे मान लेंगे

jodhpur news
जोधपुर

ACB ने जोधपुर डिस्कॉम के क्लर्क-चालक को दिया ‘झटका’, रिश्वत लेते गिरफ्तार, बोले- सबका हिस्सा होता है

Jodhpur bribery case
जोधपुर

SMS अस्पताल अग्निकांड के बाद जागा जोधपुर MDM प्रशासन, आग लगने की हुई मॉक ड्रिल, स्मॉक डिटेक्टर जांचे

Mock drill in MDM Hospital
जोधपुर

आर्ट्स वीक : कला, ध्वनि, स्मृति व पदार्थ का जीवंत संगम…बेकार चीजों से बनाए वाद्य यंत्र

Jodhpur Arts Week
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.