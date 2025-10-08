लेह-लद्दाख हिसंक प्रदर्शन मामला: सोनम वांगचुक से जोधपुर जेल में पत्नी ने की मुलाकात, बताया आगे का ‘प्लान’

गीतांजलि की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पैरवी की। उन्होंने कोर्ट से मांग की थी कि सोनम की गिरफ्तारी के आदेश की कॉपी उनके परिवार को उपलब्ध कराई जाए ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके। सिब्बल ने यह भी अनुरोध किया था कि सोनम की पत्नी को उनसे मुलाकात की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने इस पर कहा था कि मुलाकात की अनुमति के लिए पहले औपचारिक अनुरोध करना होगा। यदि यह अनुरोध खारिज होता है, तभी कोर्ट इस पर विचार करेगा।