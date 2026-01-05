Success Story: पहले इकलौते भाई, फिर पति को खोया, फिर भी 2 मासूमों की मां ने नहीं मानी हार, हासिल किया ऐसा मुकाम

वरिष्ठ अध्यापक शेरसिंह पंवार ने बताया कि 20 मई 2013 को मंजू मेघवाल का विवाह हुआ। जीवन सामान्य गति से आगे बढ़ ही रहा था कि नियति ने एक के बाद एक कठोर आघात दिए। विवाह के मात्र ढाई माह बाद 3 अगस्त 2013 को उनके इकलौते भाई महेंद्र का आकस्मिक निधन हो गया। परिवार इस सदमे से उबरा भी नहीं था कि अगस्त 2016 में पति का भी असमय देहांत हो गया।