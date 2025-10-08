Sikar: पटरी से उतरे 2 दर्जन मालगाड़ी के डिब्बे, अचानक ट्रैक पर सांड के आने से हुआ हादसा, कल बीकानेर में उतरे थे 37 डिब्बे

इससे ठीक एक दिन पहले मंगलवार को बीकानेर जिले में गजनेर और कोलायत स्टेशनों के बीच एक मालगाड़ी के 37 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। यह हादसा इंदो का बाला गांव के पास हुआ था। यह हादसा पटरी का जोड़ खुलने और ट्रैक के खिसकने से हुआ था। जिससे करीब 100 फीट तक रेलवे ट्रैक टेढ़ा-मेढ़ा हो गया।