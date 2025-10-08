Sikar: पटरी से उतरे 2 दर्जन मालगाड़ी के डिब्बे, अचानक ट्रैक पर सांड के आने से हुआ हादसा, कल बीकानेर में उतरे थे 37 डिब्बे

मालगाड़ी ट्रेन हादसे की तस्वीर: पत्रिका
Sikar Goods Train Derail: सीकर जिले के श्रीमाधोपुर इलाके में बुधवार को एक बड़ा रेल हादसा हुआ। न्यू रेलवे स्टेशन के पास फुलेरा से रेवाड़ी जा रही एक मालगाड़ी के 2 दर्जन से अधिक डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद डिब्बे एक-दूसरे पर चढ़ गए और रेलवे ट्रैक पूरी तरह से बाधित हो गया।
रेलवे के अधिकारी, जीआरपी और अन्य कार्मिक मौके पर पहुंचे और डिब्बों को हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। दरअसल रेलवे ट्रैक पर एक सांड (गौवंश) अचानक आ गया जिससे मालगाड़ी नियंत्रण खो बैठी और हादसा हो गया।
इस मालगाड़ी में कुल 58 डिब्बे (वैगन) थे जिनमें से 42 डिब्बे चावल से भरे हुए थे जबकि बाकी खाली थे। डिब्बों के पटरी से उतरने के कारण ट्रैक का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे कई ट्रेनों को डायवर्ट या रद्द किया जाएगा।
इससे ठीक एक दिन पहले मंगलवार को बीकानेर जिले में गजनेर और कोलायत स्टेशनों के बीच एक मालगाड़ी के 37 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। यह हादसा इंदो का बाला गांव के पास हुआ था। यह हादसा पटरी का जोड़ खुलने और ट्रैक के खिसकने से हुआ था। जिससे करीब 100 फीट तक रेलवे ट्रैक टेढ़ा-मेढ़ा हो गया।
इस दुर्घटना के कारण बीकानेर-फलोदी रूट की कई ट्रेनें रद्द और आंशिक रूप से रद्द की गईं। आज भी ट्रेन संख्या 12467 जैसलमेर-जयपुर का रूट डायवर्ट है।
