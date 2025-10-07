राजस्थान में भीषण ट्रेन हादसा: मालगाड़ी के 37 डिब्बे पटरी से उतरे, आवागमन पूरी तरह ठप्प

रेल हादसे के बाद उखड़ी पटरियां और डिब्बे पलटे (फोटो-पत्रिका)
बीकानेर। लालगढ़-फलोदी रेलखंड में गजनेर-कोलायत स्टेशनों के बीच इंदो का बाला गांव के पास मंगलवार सुबह एक मालगाड़ी के 37 डिब्बे पटरी से उतर गए। सूचना मिलने पर तुरंत रेलवे की दुर्घटना राहत ट्रेन मौके पर भेजी गई। साथ ही रेलवे वर्कशॉप की टीम भी पहुंच गई। रेलवे कर्मचारियों ने माल गाड़ी के डिब्बों को पटरी से हटाया। पटरियों को ठीक करने का कार्य शुरू कर दिया है।
इस दुर्घटना से बीकानेर-फलोदी रूट पर कई ट्रेनों का आवागमन भी प्रभावित हुआ है। रेलवे ने जल्द ही लाइन को सही कर रेल यातायात सुचारु करने की बात कही है। ग्रामीणों ने बताया कि तेज धमाके की आवाज के साथ मालगाड़ी के डिब्बे एक-एक कर पटरी से नीचे गिरने शुरू हो गए। एक पटरी दूसरी से आगे खिसक जाने से लाइनों का जोड़ खुल गया। इससे करीब सौ फीट लम्बाई में रेलवे ट्रैक टेढ़ा-मेढ़ा हो गया।
रेलवे अधिकारी और सुरक्षा दल भी मौके पर पहुंच गया। उन्होंने बताया कि मालगाड़ी खाली थी और बीकानेर से जैसलमेर जा रही थी। दुर्घटना में किसी तरह की जान-माल की हानि नहीं हुई है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार मालगाड़ी के अवपथन के कारण गाड़ी संख्या 14704 लालगढ़-जैसलमेर, गाड़ी संख्या 14703 जैसलमेर-लालगढ़ को 7 अक्टूबर को रद्द कर दिया गया।
इसके अलावा गाड़ी संख्या 12468 जयपुर-जैसलमेर 7 अक्टूबर को बीकानेर-जैसलमेर के मध्य रद्द रही। गाड़ी संख्या 12467 जैसलमेर-जयपुर 8 अक्टूबर को जैसलमेर के स्थान पर बीकानेर से संचालित होगी। जैसलमेर-बीकानेर के मध्य यह ट्रेन आंशिक रद्द रहेगी।
