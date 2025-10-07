राजस्थान में भीषण ट्रेन हादसा: मालगाड़ी के 37 डिब्बे पटरी से उतरे, आवागमन पूरी तरह ठप्प

इस दुर्घटना से बीकानेर-फलोदी रूट पर कई ट्रेनों का आवागमन भी प्रभावित हुआ है। रेलवे ने जल्द ही लाइन को सही कर रेल यातायात सुचारु करने की बात कही है। ग्रामीणों ने बताया कि तेज धमाके की आवाज के साथ मालगाड़ी के डिब्बे एक-एक कर पटरी से नीचे गिरने शुरू हो गए। एक पटरी दूसरी से आगे खिसक जाने से लाइनों का जोड़ खुल गया। इससे करीब सौ फीट लम्बाई में रेलवे ट्रैक टेढ़ा-मेढ़ा हो गया।