श्री गंगानगर

Rajasthan: सरकारी दफ्तर में लापरवाही की हद, औचक निरीक्षण में 9 में से 8 कर्मचारी मिले गैरहाजिर, जेइएन 5 माह में सिर्फ 3 दिन पहुंचा ऑफिस

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से सरकारी कामकाज में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। औचक निरीक्षण के दौरान जल संसाधन विभाग की ऑफिस में 9 में से 8 अधिकारी-कर्मचारी गैरहाजिर पाए गए। सभी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी की गई है।

less than 1 minute read

श्री गंगानगर

image

Kamal Mishra

Oct 07, 2025

SDM raisinghnagar

औचक निरीक्षण करते एसडीएम सुभाष चंद्र चौधरी (फोटो-पत्रिका)

श्रीगंगानगर। रायसिंहनगर उपखण्ड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी ने मंगलवार को मिनी सचिवालय स्थित जल संसाधन विभाग के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय में नियुक्त 9 कर्मचारियों में से महज एक चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारी ही ड्यूटी पर मिली, जबकि शेष सभी अधिकारी व कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। SDM ने अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

SDM सुभाष चंद्र चौधरी के औचक निरीक्षण में जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता चेतराम मीणा, रामनिवास, सिंचाई पटवारी दलीप चंद, ओंकार सिंह, गुरजंट सिंह, कनिष्ठ अभियंता उत्तम सिंह, श्रीराम बाज्या और सहायक कर्मचारी राजेंद्र कुमार अनुपस्थित पाए गए। वहीं उपखण्ड अधिकारी ने महिला एवं बाल विकास विभाग का भी निरीक्षण किया।

जेइएन की 5 माह में सिर्फ तीन दिन की हाजिरी

कनिष्ठ अभियंता श्रीराम बाज्या की मई से अक्टूबर 2025 तक केवल तीन दिन की उपस्थिति लगी हुई पाई गई। शेष दिनों में उनके अनुपस्थित रहने की जानकारी मिली। उपखण्ड अधिकारी ने अनुपस्थित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा है।

किसानों को कार्यालय पर नहीं मिलते अधिकारी

गौरतलब है कि सिंचाई बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण सिंचाई समस्याओं को लेकर रोज बड़ी संख्या में किसान समस्याएं लेकर जल संसाधन विभाग के कार्यालय पहुंचते हैं, लेकिन मौके पर अधिकारी व कर्मचारी नहीं मिलने से उन्हें निराश लौटना पड़ता है।

Updated on:

07 Oct 2025 07:14 pm

Published on:

07 Oct 2025 07:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Rajasthan: सरकारी दफ्तर में लापरवाही की हद, औचक निरीक्षण में 9 में से 8 कर्मचारी मिले गैरहाजिर, जेइएन 5 माह में सिर्फ 3 दिन पहुंचा ऑफिस

