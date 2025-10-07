Rajasthan: सरकारी दफ्तर में लापरवाही की हद, औचक निरीक्षण में 9 में से 8 कर्मचारी मिले गैरहाजिर, जेइएन 5 माह में सिर्फ 3 दिन पहुंचा ऑफिस

श्रीगंगानगर। रायसिंहनगर उपखण्ड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी ने मंगलवार को मिनी सचिवालय स्थित जल संसाधन विभाग के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय में नियुक्त 9 कर्मचारियों में से महज एक चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारी ही ड्यूटी पर मिली, जबकि शेष सभी अधिकारी व कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। SDM ने अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है।