Rajasthan: अंता विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को होगा उपचुनाव, अब तक कौन जीता-कौन हारा? जानें पूरा इतिहास

अंता सीट परिसीमन के बाद वर्ष 2008 में अस्तित्व में आई। तब से अब तक यहां चार बार चुनाव हुए हैं-दो बार कांग्रेस और दो बार भाजपा ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने 2008 और 2018 में जीत हासिल कर मंत्री पद संभाला, जबकि 2013 में प्रभुलाल सैनी और 2023 में कंवरलाल मीणा ने भाजपा के झंडे को बुलंद किया। पिछले चुनाव में कंवरलाल ने भाया को 5,861 मतों से हराया था। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अंता में सभा लेकर चुनावी माहौल को गरमाया था।