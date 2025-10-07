Rajasthan Politics: अंता उपचुनाव से पहले नरेश मीणा को गहलोत ने दी सलाह, बोले- ‘लंबी रेस का घोड़ा बन सकते हैं..’

गहलोत ने जयपुर के SMS हॉस्पिटल में हाल ही में हुए अग्निकांड पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इस घटना की जांच के लिए 5-7 लोगों की कमेटी बनाकर लीपापोती करने से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को इस मामले की गहन जांच के लिए एक आयोग का गठन करना चाहिए, ताकि हादसे के कारणों का पता लगे और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। गहलोत ने कहा कि SMS हॉस्पिटल जैसी महत्वपूर्ण जगह पर आग लगना गंभीर मामला है। सरकार को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए।