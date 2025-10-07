Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan Politics: अंता उपचुनाव से पहले नरेश मीणा को गहलोत ने दी सलाह, बोले- ‘लंबी रेस का घोड़ा बन सकते हैं..’

Rajasthan Politics: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को टोंक में कांग्रेस नेता नरेश मीणा को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए।

2 min read

जयपुर

image

Nirmal Pareek

Oct 07, 2025

Ashok Gehlot and Naresh Meena

पत्रिका फाइल फोटो

Rajasthan Politics: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को टोंक में कांग्रेस नेता नरेश मीणा को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए और शांत दिमाग से सबको साथ लेकर चलना चाहिए। गहलोत ने कहा कि नरेश मीणा युवा और ऊर्जावान हैं, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए।

उन्होंने कहा कि नरेश मीणा नौजवान हैं, अगर वे धैर्य रखें और शांत स्वभाव अपनाएं तो लंबी रेस का घोड़ा बन सकते हैं। मैं चाहता हूं कि वे गुस्सा कम करें, समझदारी से काम लें और सबको साथ लेकर चलें। उनका करियर लंबा हो सकता है और वे कामयाबी हासिल कर सकते हैं।

'बिना पैसे दिए कोई काम नहीं हो रहा'

गहलोत पूर्व मंत्री भरत सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कोटा जाते समय टोंक बाइपास पर रुके थे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की भजनलाल शर्मा सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि राज्य में बिना पैसे दिए कोई काम नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि आज भ्रष्टाचार बेलगाम हो चुका है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। जनता परेशान है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वह अपनी समस्याओं के साथ कहां जाए।

गहलोत ने कहा कि सरकार को सुशासन और अच्छा प्रशासन देना चाहिए, ताकि जनता को इसका लाभ मिले। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन चाहते हैं कि सरकार जनता के हित में काम करे।

SMS हॉस्पिटल अग्निकांड पर क्या कहा?

गहलोत ने जयपुर के SMS हॉस्पिटल में हाल ही में हुए अग्निकांड पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इस घटना की जांच के लिए 5-7 लोगों की कमेटी बनाकर लीपापोती करने से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को इस मामले की गहन जांच के लिए एक आयोग का गठन करना चाहिए, ताकि हादसे के कारणों का पता लगे और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। गहलोत ने कहा कि SMS हॉस्पिटल जैसी महत्वपूर्ण जगह पर आग लगना गंभीर मामला है। सरकार को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए।

अंता उप-चुनाव पर जल्द होगा फैसला

अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उप-चुनाव को लेकर गहलोत ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी का फैसला अगले एक-दो दिन में पार्टी आलाकमान कर लेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस इस सीट पर जीत हासिल करेगी। गहलोत ने बताया कि पार्टी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जल्द ही राजस्थान आ रहे हैं और उनके साथ विचार-विमर्श के बाद उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। पहले इस सीट से प्रमोद जैन प्रत्याशी थे, लेकिन अब नया प्रत्याशी कौन होगा, इसका फैसला जल्द होगा।

भ्रष्टाचार पर गहलोत का हमला

पूर्व सीएम ने मौजूदा सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है और बिना पैसे दिए कोई काम नहीं हो रहा। गहलोत ने कहा कि यह स्थिति दुखद है। जनता को परेशानी हो रही है और सरकार की जवाबदेही बनती है कि वह सुशासन दे। उन्होंने सरकार से अपील की कि वह जनता की समस्याओं को गंभीरता से ले और पांच साल के कार्यकाल में जनहित में काम करे।

नरेश मीणा को दी ये सलाह

नरेश मीणा के बारे में गहलोत ने दोहराया कि उनकी ऊर्जा और जोश सराहनीय है, लेकिन उन्हें अपने व्यवहार में संयम बरतना चाहिए। गहलोत ने कहा कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले ठोकर खाने का कारण बन सकते हैं। नरेश को शांत मन से काम करना चाहिए, ताकि उनका राजनीतिक करियर लंबा और सफल हो।

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Oct 2025 04:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Politics: अंता उपचुनाव से पहले नरेश मीणा को गहलोत ने दी सलाह, बोले- ‘लंबी रेस का घोड़ा बन सकते हैं..’

