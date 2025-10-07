Rajasthan: इस जिले के बस डिपो को मिली 10 नई बसें, दिल्ली और हरिद्वार का सफर होगा आसान; जानें

नई बसें बीएस-6 उत्सर्जन मानक पर आधारित हैं, जिनमें आधुनिक ब्रेक सिस्टम, बेहतर सीटिंग अरेंजमेंट और कम प्रदूषण उत्सर्जन की सुविधा है। नई बस मिलने से प्रदूषण के स्तर पर करीब 80 प्रतिशत तक की गिरावट आएगी। यात्रियों को स्वच्छ और बेहतर सफर की सुविधा मिल जाएगी। निगम की बसों का संचालन समय पर होगा। डीजल की खपत होगी। प्रबंधन के अनुसार त्योहारी सीजन के दौरान बसों की संया बढ़ने से भीड़ में धक्कामुक्की खत्म होगी। पहले कई बार टिकट ही नहीं मिल पाती थी।