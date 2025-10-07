Rajasthan: इस जिले के बस डिपो को मिली 10 नई बसें, दिल्ली और हरिद्वार का सफर होगा आसान; जानें

पत्रिका फाइल फोटो
Rajasthan News: लंबे समय से नई बसों का इंतजार कर रहे यात्रियों को आखिरकार राहत मिल गई है। पत्रिका में समाचार प्रकाशित होने के बाद हरकत में आए प्रबंधन ने सीकर रोडवेज डिपो को बीएस-6 मानक की 10 नई बसें प्रदान की हैं। नई बसों के जुड़ने से दिल्ली और हरिद्वार रूट पर अब यात्रियों को सीट के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी।
डिपो प्रबंधन की ओर से नई बसों में से दिल्ली, हरिद्वार पर नई बसों का संचालन किया जाएगा। फिलहाल सीकर से रोज करीब 1200 से ज्यादा यात्री इन दोनों रूटों पर सफर करते हैं। सीकर डिपो से वर्तमान में 150 से अधिक बसें विभिन्न रूटों पर संचालित हैं। इनमें से 30 बसें लंबे रूटों पर और बाकी जिला मुयालयों व आस-पास के कस्बों के लिए चलती हैं।
गौरतलब है कि रोडवेज में बसों की कमी को लेकर प्रमुखता से समाचारों का प्रकाशन कर यात्रियों की परेशानी को उजागर किया गया था। नई बसें मिलने से डिपो का बेड़ा अब और मजबूत हो गया है।
इधर परिवहन निगम को घाटे से उबारने के लिए प्रबंधन ने करवाय तेज कर दी है। अच्छी बात है कि डिपो की बस होने से निगम के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। वहीं पूर्व में इन मार्गों पर चल रही अनुबंधित बसों को नए रूट पर चलाया जाएगा। बंद हो चुके कई रूट भी सार्वजनिक परिवहन सेवा मिल सकेगी। इसके लिए डिपो स्तर पर मंथन किया जा रहा है।
राजस्थान रोडवेज मुयालय ने सीकर में यात्रियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी करते हुए नई दस बसें प्रदान की है। इन नई बस को जयपुर, दिल्ली और हरिद्वार मार्ग पर चलाया जाएगा। इन मार्गों पर चल रही अनुबंधित बसों को दूसरे मार्ग पर शिट किया जाएगा। जिससे आगामी त्योहारों के दौरान यात्रियों को फायदे के साथ निगम के राजस्व में बढ़ोतरी होगी।
- दीपक कुमावत, मुय प्रबंधक सीकर, आगार
नई बसें बीएस-6 उत्सर्जन मानक पर आधारित हैं, जिनमें आधुनिक ब्रेक सिस्टम, बेहतर सीटिंग अरेंजमेंट और कम प्रदूषण उत्सर्जन की सुविधा है। नई बस मिलने से प्रदूषण के स्तर पर करीब 80 प्रतिशत तक की गिरावट आएगी। यात्रियों को स्वच्छ और बेहतर सफर की सुविधा मिल जाएगी। निगम की बसों का संचालन समय पर होगा। डीजल की खपत होगी। प्रबंधन के अनुसार त्योहारी सीजन के दौरान बसों की संया बढ़ने से भीड़ में धक्कामुक्की खत्म होगी। पहले कई बार टिकट ही नहीं मिल पाती थी।
