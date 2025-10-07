Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कुचामन शहर

रमेश रूलानिया हत्याकांड: रोहित गोदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी, लिखा- ‘हम किसी को नहीं भूलते…सबकी बारी आएगी’

Ramesh Rulania Murder Case: राजस्थान के कुचामन सिटी (डीडवाना) में मंगलवार सुबह हुए सनसनीखेज हत्याकांड के पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है।

3 min read

कुचामन शहर

image

Nirmal Pareek

Oct 07, 2025

Ramesh Rulania murder case

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Ramesh Rulania Murder Case: राजस्थान के कुचामन सिटी (डीडवाना) में मंगलवार सुबह हुए सनसनीखेज हत्याकांड के पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। बाइक शोरूम और होटल व्यवसायी रमेश रूलानिया की जिम में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात की जिम्मेदारी कुख्यात रोहित गोदारा गैंग के सदस्य वीरेंद्र चारण ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ली। हांलाकि राजस्थान पत्रिका इस वायरल पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है।

इस पोस्ट में चारण ने खुलेआम धमकी दी कि जो उनकी बात को अनसुना करेगा, उसकी बारी आएगी। इस घटना के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। पूरे शहर में तनाव और आक्रोश का माहौल है। व्यापारियों ने बंद का ऐलान किया है।

गैंगस्टर वीरेंद्र चारण का खुला ऐलान

हैरानी की बात यह है कि रोहित गोदारा गैंग के सदस्य वीरेंद्र चारण ने सोशल मीडिया पर इस हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए खुलेआम पुलिस को चुनौती दी। चारण ने अपनी पोस्ट में लिखा कि लगभग एक साल पहले हमने रमेश रूलानिया को फोन किया था। उसने हमारे लिए अपमानजनक शब्द कहे और सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर बोला कि वह 100 रुपये भी नहीं देगा। आज सबको पता चल गया होगा कि हम किसी को नहीं भूलते। जो हमारी बात अनसुना करेगा, सबकी बारी आएगी।

बता दें, चारण का आपराधिक रिकॉर्ड भी बेहद खौफनाक है। वह पहले राजस्थान में करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या में शामिल रहा था और इसके बाद पुर्तगाल भाग गया था। विदेश में बैठकर भी वह और रोहित गोदारा भारत में बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं।

जिम में हुई टारगेट किलिंग

घटना मंगलवार सुबह स्टेशन रोड स्थित एक जिम में हुई। रमेश रूलानिया रोजाना की तरह वर्कआउट के लिए जिम आए थे। सुबह करीब साढ़े सात बजे दो स्कॉर्पियो गाड़ियों में सवार तीन नकाबपोश बदमाश जिम की दूसरी मंजिल पर पहुंचे। उन्होंने रूलानिया पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं और फौरन फरार हो गए।

गोलियों की आवाज से जिम में मौजूद लोग सहम गए। गंभीर रूप से घायल रूलानिया को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस हत्याकांड के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई।

यहां देखें वीडियो-


पुलिस की लापरवाही पर सवाल

बताते चलें कि रमेश रूलानिया को पिछले साल रोहित गोदारा गैंग से रंगदारी की धमकियां मिली थीं। इसके बाद उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई थी, लेकिन बाद में यह सुरक्षा हटा ली गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर पुलिस ने धमकियों को गंभीरता से लिया होता या सुरक्षा नहीं हटाई होती, तो यह वारदात टल सकती थी। इस हत्याकांड के बाद पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

पिछले साल कुचामन के पांच अन्य व्यापारियों को भी गोदारा गैंग से धमकियां मिली थीं। हत्या की सूचना मिलते ही डीडवाना SP रिचा तोमर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पूरे जिले में नाकाबंदी कर दी गई और अपराधियों की तलाश में पुलिस टीमें रवाना की गईं।

शहर में बंद, अंतिम संस्कार से इनकार

इस हत्याकांड से कुचामन में तनाव और आक्रोश फैल गया। गुस्साए व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने विरोध में कुचामन बंद का ऐलान किया। प्राइवेट स्कूल, कॉलेज और सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। लोगों ने साफ कहा कि जब तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, वे रमेश रूलानिया का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। व्यापारी एकजुट होकर मांग कर रहे हैं कि पुलिस जल्द कार्रवाई करे, वरना यह बंद अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा।

ये भी पढ़ें

केंद्रीय पर्यवेक्षक के सामने अजमेर कांग्रेस में बवाल, RTDC के पूर्व चेयरमैन को बताया ‘दलाल’; लगे विवादित पोस्टर
अजमेर
Dharmendra Rathore

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Oct 2025 12:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Kuchaman City / रमेश रूलानिया हत्याकांड: रोहित गोदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी, लिखा- ‘हम किसी को नहीं भूलते…सबकी बारी आएगी’

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कुचामन शहर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान: जिम में एक्ससाइज कर रहे कारोबारी की गोली मारकर हत्या, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मांगी थी करोड़ों की रंगदारी

Rajasthan news
कुचामन शहर

Russia-Ukraine War: ‘वे बस जिंदा लौट आएं…’, फूट-फूटकर रोते हुए बोली पत्नी, रूस-यूक्रेन के युद्ध में फंस गए राजस्थान के 2 युवा

कुचामन शहर

Rajasthan: भाजपा के वरिष्ठ नेता के पुत्र ने थामा कांग्रेस का हाथ, बताया दो प्रमुख कारण

Former MLA Harish Kumawat
कुचामन शहर

Rajasthan: महिला से दुर्व्यवहार करने वाला ASI लाइन हाजिर, वीडियो वायरल होने के बाद SP ने लिया एक्शन

Rajasthan Police
कुचामन शहर

Rajasthan Accident: BJP नेता के भाई की सगाई से पहले भीषण हादसा, रिटायर्ड कैप्टन सहित 2 की मौत, 22 लोग घायल

Didwana-Kuchaman-road-accident-5
कुचामन शहर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.