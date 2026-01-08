सीकर: 2 लाख में शादी का झांसा दिया, लिव-इन एग्रीमेंट के बाद भागी दुल्हन

पीड़ित के अनुसार 5 नवंबर 2025 को उन्होंने लाडपुर निवासी मंगलचंद से अपने बेटे नेमीचंद के लिए रिश्ता तलाशने को कहा था। मंगलचंद ने भरोसा दिलाया कि उसका परिचित सागरमल झारखंड में रहकर लड़कों की शादी करवाता है और पहले भी कई शादियां करवा चुका है। इसके बाद रामेश्वरलाल की मंगलचंद और सागरमल से बातचीत हुई। करीब 4-5 दिन बाद सागरमल ने फोन कर बताया कि रिश्ता मिल गया है। 10 नवंबर को झारखंड निवासी सपना के साथ नेमीचंद का लिव-इन रिलेशन एग्रीमेंट तैयार करवाया गया। इस दौरान गवाह के रूप में सुरेश और विनोद भी मौजूद रहे।