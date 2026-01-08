सीकर: 2 लाख में शादी का झांसा दिया, लिव-इन एग्रीमेंट के बाद भागी दुल्हन

AI generator photo
सीकर। जिले के जीणमाता थाना इलाके में शादी के नाम पर 2 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार को विश्वास में लेकर न सिर्फ पैसे ऐंठे गए, बल्कि लिव-इन रिलेशन का करार भी करवाया गया। एग्रीमेंट के महज 7 दिन बाद ही युवती घर छोड़कर फरार हो गई। मामले में दांतला निवासी पीड़ित रामेश्वरलाल ने इस्तगासे के जरिये मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने पांच आरोपियों को नामजद करते हुए जांच शुरू कर दी है।
पीड़ित के अनुसार 5 नवंबर 2025 को उन्होंने लाडपुर निवासी मंगलचंद से अपने बेटे नेमीचंद के लिए रिश्ता तलाशने को कहा था। मंगलचंद ने भरोसा दिलाया कि उसका परिचित सागरमल झारखंड में रहकर लड़कों की शादी करवाता है और पहले भी कई शादियां करवा चुका है। इसके बाद रामेश्वरलाल की मंगलचंद और सागरमल से बातचीत हुई। करीब 4-5 दिन बाद सागरमल ने फोन कर बताया कि रिश्ता मिल गया है। 10 नवंबर को झारखंड निवासी सपना के साथ नेमीचंद का लिव-इन रिलेशन एग्रीमेंट तैयार करवाया गया। इस दौरान गवाह के रूप में सुरेश और विनोद भी मौजूद रहे।
एग्रीमेंट के बदले मंगलचंद और सागरमल ने 2 लाख रुपए नकद ले लिए। एग्रीमेंट के बाद सपना करीब 7 दिन तक नेमीचंद के साथ रही। लेकिन 17 नवंबर को वह बिना बताए घर छोड़कर चली गई। काफी तलाश के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं लगा। रामेश्वरलाल की रिपोर्ट पर जीणमाता पुलिस ने सपना, विनोद कुमार, सुरेश, सागरमल और मंगलचंद के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
सीकर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग