Sikar: बुजुर्ग पर टूटा दुखों का पहाड़, 2 बेटों और पत्नी के बाद तीसरे बेटे की भी हुई मौत, फूट-फूटकर रोते रहे पिता

फोटो: पत्रिका
Young Man Crushed By Dumper In Khandela: पत्नी और दो बेटों की मौत का गम झेल रहे वृद्ध पर एक और दुख का पहाड़ टूटा। उसे ऐसा असहनीय दर्द मिला कि उसका जीवन जीने का आखिरी सहारा भी छीन लिया। एक डंपर चालक ने युवक को कुचल दिया और इस दुर्घटना में वृद्ध की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। अब यह सवाल उठता है कि वृद्ध का जीवन आखिर किस सहारे चलेगा।
करीब 10-12 वर्ष पहले वृद्ध की पत्नी की मौत हो गई थी। इसके बाद बीमारी से उसका मझला बेटा चल बसा और लगभग 12 महीने पहले बड़े बेटे की भी बीमारी के कारण मौत हो गई। इस प्रकार तीन बार ग़म की चुप्पी ने वृद्ध के जीवन को अकेला और नीरस बना दिया था। अब तीसरे बेटे की मौत ने उसे और भी असहाय बना दिया है।
जानकारी के अनुसार ग्राम कोटड़ी लुहारवास के बस स्टैंड पर एक डंपर चालक ने 30 वर्षीय युवक नारूराम पुत्र बोदुराम (जाट) को कुचल दिया। दुर्घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने बस स्टैंड के पास आम रास्ते पर जाम लगा दिया और डंपर चालक को गिरफ्तार करने की मांग की। उन्होंने मृतक के शव को उठाने से मना कर दिया और डंपर चालक को गिरफ्तार कर कड़ी सजा देने की मांग की।
पुलिस के अनुसार घटना ग्राम कोटड़ी के पुराना बस स्टैंड के पास बारादरी कुटिया के पास छापोली रोड पर हुई। डंपर चालक ने लापरवाही से डंपर चलाते हुए युवक को कुचल दिया और उसे छोड़कर फरार हो गया। घटना के बाद लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और उन्होंने जाम लगा दिया।
मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों से समझाइश की। पुलिस की ओर से डिप्टी एसपी अन्नू विश्नोई भी घटनास्थल पर पहुंचीं और परिजनों तथा ग्रामीणों से स्थिति को शांत करने की कोशिश की।
बड़ी खबरेंView All
सीकर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग