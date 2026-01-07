Sikar: बुजुर्ग पर टूटा दुखों का पहाड़, 2 बेटों और पत्नी के बाद तीसरे बेटे की भी हुई मौत, फूट-फूटकर रोते रहे पिता

जानकारी के अनुसार ग्राम कोटड़ी लुहारवास के बस स्टैंड पर एक डंपर चालक ने 30 वर्षीय युवक नारूराम पुत्र बोदुराम (जाट) को कुचल दिया। दुर्घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने बस स्टैंड के पास आम रास्ते पर जाम लगा दिया और डंपर चालक को गिरफ्तार करने की मांग की। उन्होंने मृतक के शव को उठाने से मना कर दिया और डंपर चालक को गिरफ्तार कर कड़ी सजा देने की मांग की।