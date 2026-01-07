7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

हनुमानगढ़

Hanumangarh: एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में महापंचायत आज, 30 घंटे के लिए इंटरनेट बंद; धारा 163 लागू

Hanumangarh Maha Panchayat: हनुमानगढ़ जिले के संगरिया कस्बे की धान मंडी में आज किसानों की महापंचायत होगी। यह महापंचायत टिब्बी तहसील के चक पांच आरके (राठीखेड़ा) में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में है।

2 min read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Anil Prajapat

Jan 07, 2026

Hanumangarh-Maha-Panchayat

महापंचायत स्थल का जायजा लेते अधिकारी। फोटो: पत्रिका

Sangaria Maha Panchayat: हनुमानगढ़ जिले के संगरिया कस्बे की धान मंडी में आज किसानों की महापंचायत होगी। यह महापंचायत टिब्बी तहसील के चक पांच आरके (राठीखेड़ा) में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में है। एथेनॉल फैक्ट्री हटाओ–क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले मंगलवार को फैक्टरी से जुड़े एमओयू को रद्द करने और लोगों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग दोहराई गई। महापंचायत को देखते हुए प्रशासन ने संगरिया तहसील एवं इसके आसपास 10 किलोमीटर क्षेत्र में मंगलवार शाम से बुधवार रात तक इंटरनेट सेवा अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं।

महापंचायत में हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले के साथ हरियाणा व पंजाब से भी बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने की संभावना है। ऐसे में पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है। इसके तहत पांच से अधिक लोगों के सार्वजनिक रूप से एकत्र होने पर रोक रहेगी। साथ ही हथियार, लाठी लेकर चलने, अनधिकृत सभाएं करने और धार्मिक स्थलों का उपयोग बैठक या सभा के लिए करने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

महापंचायत दोपहर 12 बजे तक शुरू होने की संभावना

किसान नेताओं के अनुसार महापंचायत दोपहर करीब 12 बजे तक शुरू होगी। इसमें किसान नेता जोगिंदर सिंह के पहुंचने की संभावना है, जो इससे पहले हनुमानगढ़ में आयोजित महापंचायत में भी शामिल हो चुके हैं। महापंचायत को लेकर संगरिया कस्बे में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने मंगलवार रात से ही कस्बे में प्रवेश के चारों प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग कर दी है। रतनपुरा कैंची, नाथवाना, भगतपुरा पुलिया और ग्रामीण कॉलेज चौटाला रोड नहर पुलिया पर नाकाबंदी कर बाहर से आने वाले लोगों और वाहनों की सघन जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है।

ट्रैफिक और पार्किंग की विशेष व्यवस्था

महापंचायत के मद्देनजर यातायात और पार्किंग की विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। वाहनों की पार्किंग के लिए कृषि विज्ञान केंद्र भगतपुरा रोड, एसडीएम कार्यालय के पास टैक्सी स्टैंड, नाथवाना रोड और मीरा कॉलेज के पास स्थान चिन्हित किए गए हैं। नई धान मंडी तक पहुंचने के लिए 8 रास्ते तय किए गए हैं, जबकि दक्षिण दिशा में मंडी समिति के पास स्थित दोनों गेट बंद रहेंगे।

30 घंटे के लिए इंटरनेट बंद

प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संगरिया तहसील और उसके 10 किलोमीटर के दायरे में मंगलवार शाम 6 बजे से 30 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। इंटरनेट सेवाएं 6 जनवरी शाम 6 बजे से 7 जनवरी रात 11:59 बजे तक बंद रहेंगी। प्रशासन का कहना है कि संभावित भीड़, सभाओं और अफवाहों के मद्देनजर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

ये है किसानों की प्रमुख मांगें

किसानों की प्रमुख मांगों में टिब्बी में प्रस्तावित एथेनॉल केमिकल फैक्ट्री के एमओयू को रद्द करना और टिब्बी में पुलिस के साथ हुए टकराव के बाद किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेना शामिल है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan School Holiday: राजस्थान में कड़ाके की ठंड, जयपुर सहित इन 25 जिलों में आज स्कूलों की छुट्टी
जयपुर
Rajasthan-school-holiday

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Jan 2026 09:29 am

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / Hanumangarh: एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में महापंचायत आज, 30 घंटे के लिए इंटरनेट बंद; धारा 163 लागू

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ठिठुरन बनी मुसीबत...

हनुमानगढ़ में सर्दी में ठिठुरते निराश्रित गोवंश।
हनुमानगढ़

सावित्रीबाई फुले जयंती पर हुआ आयोजन...

हनुमानगढ़ में महात्मा ज्योतिबा फुले जागृति मंच की ओर से समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मौजूद पदाधिकारी व अन्य।
हनुमानगढ़

राजस्थान इरीगेशन मिनिस्ट्रियल स्टॉफ एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजन...

हनुमानगढ़ में राजस्थान इरीगेशन मिनिस्ट्रियल स्टॉफ एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित अधिकारी व कर्मचारी।
हनुमानगढ़

जल परामर्शदात्री समिति की बैठक में आईजीएनपी को जनवरी में चार में दो समूह में चलाने पर बनी सहमति....

हनुमानगढ़ में जल परामर्शदात्री समिति की बैठक में उलझते किसान प्रतिनिधि व विधायक।
हनुमानगढ़

कार्मिक विभाग की ओर से जयुपर में सीएस चैलेंजर ट्रॉफी का आयोजन...

हनुमानगढ़: जल संसाधन विभाग हनुमानगढ़ कार्यालय में मुख्य लेखाधिकारी रामधन का स्वागत करते मुख्य अभियंता प्रदीप रुस्तगी व अन्य अधिकारी।
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.