Hanumangarh: एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में महापंचायत आज, 30 घंटे के लिए इंटरनेट बंद; धारा 163 लागू

किसान नेताओं के अनुसार महापंचायत दोपहर करीब 12 बजे तक शुरू होगी। इसमें किसान नेता जोगिंदर सिंह के पहुंचने की संभावना है, जो इससे पहले हनुमानगढ़ में आयोजित महापंचायत में भी शामिल हो चुके हैं। महापंचायत को लेकर संगरिया कस्बे में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने मंगलवार रात से ही कस्बे में प्रवेश के चारों प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग कर दी है। रतनपुरा कैंची, नाथवाना, भगतपुरा पुलिया और ग्रामीण कॉलेज चौटाला रोड नहर पुलिया पर नाकाबंदी कर बाहर से आने वाले लोगों और वाहनों की सघन जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है।