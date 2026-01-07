Hanumangarh: एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में महापंचायत आज, 30 घंटे के लिए इंटरनेट बंद; धारा 163 लागू

महापंचायत स्थल का जायजा लेते अधिकारी। फोटो: पत्रिका
Sangaria Maha Panchayat: हनुमानगढ़ जिले के संगरिया कस्बे की धान मंडी में आज किसानों की महापंचायत होगी। यह महापंचायत टिब्बी तहसील के चक पांच आरके (राठीखेड़ा) में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में है। एथेनॉल फैक्ट्री हटाओ–क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले मंगलवार को फैक्टरी से जुड़े एमओयू को रद्द करने और लोगों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग दोहराई गई। महापंचायत को देखते हुए प्रशासन ने संगरिया तहसील एवं इसके आसपास 10 किलोमीटर क्षेत्र में मंगलवार शाम से बुधवार रात तक इंटरनेट सेवा अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं।
महापंचायत में हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले के साथ हरियाणा व पंजाब से भी बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने की संभावना है। ऐसे में पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है। इसके तहत पांच से अधिक लोगों के सार्वजनिक रूप से एकत्र होने पर रोक रहेगी। साथ ही हथियार, लाठी लेकर चलने, अनधिकृत सभाएं करने और धार्मिक स्थलों का उपयोग बैठक या सभा के लिए करने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
किसान नेताओं के अनुसार महापंचायत दोपहर करीब 12 बजे तक शुरू होगी। इसमें किसान नेता जोगिंदर सिंह के पहुंचने की संभावना है, जो इससे पहले हनुमानगढ़ में आयोजित महापंचायत में भी शामिल हो चुके हैं। महापंचायत को लेकर संगरिया कस्बे में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने मंगलवार रात से ही कस्बे में प्रवेश के चारों प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग कर दी है। रतनपुरा कैंची, नाथवाना, भगतपुरा पुलिया और ग्रामीण कॉलेज चौटाला रोड नहर पुलिया पर नाकाबंदी कर बाहर से आने वाले लोगों और वाहनों की सघन जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है।
महापंचायत के मद्देनजर यातायात और पार्किंग की विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। वाहनों की पार्किंग के लिए कृषि विज्ञान केंद्र भगतपुरा रोड, एसडीएम कार्यालय के पास टैक्सी स्टैंड, नाथवाना रोड और मीरा कॉलेज के पास स्थान चिन्हित किए गए हैं। नई धान मंडी तक पहुंचने के लिए 8 रास्ते तय किए गए हैं, जबकि दक्षिण दिशा में मंडी समिति के पास स्थित दोनों गेट बंद रहेंगे।
प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संगरिया तहसील और उसके 10 किलोमीटर के दायरे में मंगलवार शाम 6 बजे से 30 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। इंटरनेट सेवाएं 6 जनवरी शाम 6 बजे से 7 जनवरी रात 11:59 बजे तक बंद रहेंगी। प्रशासन का कहना है कि संभावित भीड़, सभाओं और अफवाहों के मद्देनजर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
किसानों की प्रमुख मांगों में टिब्बी में प्रस्तावित एथेनॉल केमिकल फैक्ट्री के एमओयू को रद्द करना और टिब्बी में पुलिस के साथ हुए टकराव के बाद किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेना शामिल है।
