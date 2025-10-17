रमेश रूलानिया हत्याकांड में 3 शूटर पश्चिम बंगाल से अरेस्ट, गैंगस्टर रोहित ने ली थी जिम्मेदारी, बड़ा खुलासा

Ramesh Rulania Murder Case Update: कुचामन सिटी के ऑटोमोबाइल कारोबारी रमेश रूलानिया हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अब सिर्फ एक आरोपी से दूर है। हत्या के तीन मुख्य आरोपी काबू कर लिए गए हैं, तीनों को पश्चिम बंगाल से पकड़ा गया है और आज उनको राजस्थान लाया जा रहा है। कल देर रात उनको अरेस्ट करने क सूचना है। आरोपियों में महेश, गणपत और धमेन्द्र शामिल हैं। उन्होनें अपने एक अन्य साथी की मदद से गैंगस्टर रोहित गोदारा के कहने पर कारोबारी रमेश रूलानिया की हत्या जिम में घुसकर कर दी थी। यह वारदात सात अक्टूबर को अंजाम दी गई थी।