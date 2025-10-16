RAS Success Story: ट्रक ड्राइवर का बेटा बना RAS अफसर, विकास सियाग ने 10वीं रैंक पाकर बदली परिवार की किस्मत

RAS Success Story: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने बुधवार को बहुप्रतीक्षित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (RAS)-2023 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। इस बार के परिणाम में जहां अजमेर के युवाओं ने शीर्ष तीन स्थानों पर अपनी जगह बनाई, वहीं बीकानेर जिले के कोलायत निवासी विकास सियाग ने 10वां स्थान हासिल कर पूरे प्रदेश में अपने क्षेत्र का नाम रौशन किया है। सबसे खास बात यह है कि विकास वर्तमान में शिक्षा विभाग में कनिष्ठ लिपिक (LDC) के पद पर कार्यरत हैं और उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी के साथ-साथ यह बड़ी सफलता अर्जित की है।