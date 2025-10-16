RAS Success Story: ट्रक ड्राइवर का बेटा बना RAS अफसर, विकास सियाग ने 10वीं रैंक पाकर बदली परिवार की किस्मत

Success Story Of Ras Vikas Siyag
RAS Success Story: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने बुधवार को बहुप्रतीक्षित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (RAS)-2023 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। इस बार के परिणाम में जहां अजमेर के युवाओं ने शीर्ष तीन स्थानों पर अपनी जगह बनाई, वहीं बीकानेर जिले के कोलायत निवासी विकास सियाग ने 10वां स्थान हासिल कर पूरे प्रदेश में अपने क्षेत्र का नाम रौशन किया है। सबसे खास बात यह है कि विकास वर्तमान में शिक्षा विभाग में कनिष्ठ लिपिक (LDC) के पद पर कार्यरत हैं और उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी के साथ-साथ यह बड़ी सफलता अर्जित की है।
विकास सियाग का परिवार एक बेहद साधारण पृष्ठभूमि से आता है। उनके पिता एक ट्रक ड्राइवर हैं और अपनी मेहनत से परिवार का पालन-पोषण करते हैं। बेटे की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है। विकास की माताजी गृहिणी हैं और उनकी सफलता से पूरा परिवार गर्वित है। विकास के बड़े भाई भी शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, जबकि छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा है।
विकास सियाग ने RAS 2023 में अपने दूसरे प्रयास में यह शानदार मुकाम हासिल किया है। उन्होंने 2021 में पहली बार परीक्षा दी थी, जिसमें वह प्रारंभिक परीक्षा (Pre) तो पास कर गए, लेकिन मुख्य परीक्षा (Mains) में सफल नहीं हो पाए थे। पहली असफलता के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इस बार उन्होंने दोगुनी मेहनत और पूरे समर्पण के साथ तैयारी की, जिसका नतीजा सबके सामने है।
RAS 2023 के तहत कुल 972 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया 27 महीनों तक चली। इसका विज्ञापन 28 जून 2023 को जारी किया गया था। प्रारंभिक परीक्षा: 1 अक्टूबर 2023 को आयोजित हुई। मुख्य परीक्षा: 20-21 जुलाई 2024 को हुई। साक्षात्कार (Interview): 21 अप्रैल से 14 अक्टूबर 2025 तक 2,188 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हुए। आयोग ने परिणाम के साथ ही कटऑफ अंक भी जारी कर दिए हैं। अब चयनित अभ्यर्थियों की सूची कार्मिक विभाग को भेजी जाएगी, जिसके बाद उन्हें प्रशासनिक सेवाओं में पद आवंटित किए जाएंगे।
