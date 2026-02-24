24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

राजस्थान के इस जिले में काल बन रही यह लाइलाज बीमारी, 3 साल में ली 414 लोगों की जान

Dausa News: राजस्थान के दौसा जिले में 2022 से अब तक 414 लोगों की मौत सिलिकोसिस से हो चुकी है।

less than 1 minute read
Google source verification

दौसा

image

Santosh Trivedi

Feb 24, 2026

dausa news

Photo- Ai Generated

Dausa News: लाइलाज बीमारी सिलिकोसिस हर साल अनेक घरों के चिराग बुझा रही है। इसे जानकारी का अभाव कहें, जिम्मेदारों की लापरवाही या कुछ और। कारण जो भी रहे हों लेकिन यह बीमार किसी महिला से उसका पति छीन रही है तो किसी बहन से उसका भाई। छोटे बच्चे अनाथ हो रहे हैं।

यह बीमारी युवा, बुजुर्ग सभी को चपेट में ले रही है। पत्थर का कार्य करने वालों में यह बीमारी तेजी से फैल रही है। जिले में जब से ऑनलाइन नया पोर्टल बना है उसके अनुसार साल 2022 से जिले में अब तक 414 लोगों की मौत सिलिकोसिस से हो चुकी।

'राजस्थान पत्रिका' में लगातार समाचार प्रकाशित होने के बाद सांसद मुरारी लाल मीणा ने संसद में यह मामला उठाया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मरीजों से मिलने दौसा के सरकारी अस्पताल में पहुंचे। अब केन्द्र की टीम सोमवार को दौसा पहुंची। यह टीम तीन दिन जिले में रहेगी।

सांसद मुरारी लाल मीणा ने बताया कि जब कोरोना का उपचार हो सकता है तो सिलिकोसिस का क्यों नहीं। मरीजों को बचाने के लिए जो भी होगा वह करेंगे। टीम में शामिल केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जयपुर के अतिरिक्त निदेशक अजीत विद्यार्थी व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल के अनूप चतुर्वेदी सोमवार को आए।

उन्होंने दौसा के अधिकारियों से जानकारी जुटाई। इस दौरान एडीएम अरविंद शर्मा व अन्य मौजूद रहे। टीम ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा भी किया। यह टीम सर्वे के बाद अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंपेगी।

फैक्ट फाइल

  • मौत: 414
  • जिनके यह बीमारी मिली 1315
  • पंजीकृत 10599
  • रोके गए पंजीकरण 32
  • पेंडिंग पंजीकरण 1418
  • पेंडिंग रेडियोग्राफर 513

(आंकड़े 23 फरवरी 2026 के अनुसार )

ये भी पढ़ें

Silent Heart Attack: दोस्त की दुकान की सीढ़ियां उतरते ही थम गईं सांसें, ढाई साल पहले हुई थी शादी, मासूम बेटा अनाथ
पाली
Pali Silent Heart Attack 32 year old dies of heart attack while climbing down stairs at friend shop

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Feb 2026 02:10 pm

Published on:

24 Feb 2026 02:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / राजस्थान के इस जिले में काल बन रही यह लाइलाज बीमारी, 3 साल में ली 414 लोगों की जान

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश कर रहे छत्तीसगढ़ का बजट, यहां पढ़िए पल पल अपडेट्स

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Farmers: बरसात से सरसों के दानों में दाग लगने का डर, किसानों की चिंता बढ़ी

sarson rate in mandi
दौसा

Viral Video Fact Check: बाबा घोड़े पर कर रहे हैं ऑनलाइन डिलीवरी? जानें राजस्थान के वायरल वीडियो की सच्चाई

Rajasthan Viral Video
दौसा

Rajasthan Panchayat Election: पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज, गांवों में लगने लगे पोस्टर, दौसा में इस बार 87 सरपंच ज्यादा बनेंगे

Rajasthan Panchayat Elections, Rajasthan Panchayat Election News, Rajasthan Panchayat Election Date, Rajasthan Panchayat Election Latest News, Rajasthan Panchayat Election Update News, Rajasthan Panchayat Election Today News, Rajasthan Politics, राजस्थान पंचायत चुनाव, राजस्थान पंचायत चुनाव न्यूज, राजस्थान पंचायत चुनाव डेट, राजस्थान पंचायत चुनाव लेटेस्ट न्यूज, राजस्थान पंचायत चुनाव अपडेट न्यूज, राजस्थान पंचायत चुनाव टुडे न्यूज, राजस्थान राजनीति
दौसा

राजस्थान में यहां 60 बीघा जमीन में 145 करोड़ की लागत से बनेगा पशु चिकित्सा महाविद्यालय, जल्द शुरू होगा निर्माण

veterinary college
दौसा

दौसा : विवाहिता ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या, जिंदा बची बेटी ने खोला पिता का राज

Dausa women
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.