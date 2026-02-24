राजस्थान के इस जिले में काल बन रही यह लाइलाज बीमारी, 3 साल में ली 414 लोगों की जान

सांसद मुरारी लाल मीणा ने बताया कि जब कोरोना का उपचार हो सकता है तो सिलिकोसिस का क्यों नहीं। मरीजों को बचाने के लिए जो भी होगा वह करेंगे। टीम में शामिल केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जयपुर के अतिरिक्त निदेशक अजीत विद्यार्थी व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल के अनूप चतुर्वेदी सोमवार को आए।