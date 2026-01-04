राजस्थान के सरकारी स्कूल के बच्चों ने कर दिया बड़ा कमाल, खोजा ये नया क्षुद्रग्रह, IASC और नासा ने जारी किया प्रमाणपत्र

सेन ने बताया कि वर्ष 2020-21 में खोजे गए चार क्षुद्रग्रहों ने सूर्य की पूर्ण परिक्रमा पूरी कर ली है। इसके बाद उन्हें स्थायी क्रमांक [परमानेंट नंबर] प्रदान किया गया है, जिससे उनकी कक्षा वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित मानी गई है। ये क्षुद्रग्रह उनके पूर्व पदस्थापन स्कूल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उन्हेल के विद्यार्थियों ने खोजे थे। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलेबोरेशन [आईएएससी] से प्राप्त जानकारी के अनुसार चार में से एक क्षुद्रग्रह को सर्वेक्षण संस्था के लिए सुरक्षित रखा गया है, जबकि शेष तीन क्षुद्रग्रहों के नाम प्रस्तावित करने का अधिकार खोजकर्ता विद्यार्थियों को दिया गया है।