Rajasthan Weather Alert: राजस्थान में तीखे हो रहे सर्दी के तेवर, 4-5-6-7 जनवरी के लिए IMD का येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे विशेषकर उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में शीतलहर का प्रभाव बढ़ सकता है।