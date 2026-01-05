5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झालावाड़

स्पा सेंटर की आड में चौथवसूली, गिरोह का किया पर्दाफाश

झालावाड़.शहर में स्पा सेंटर की आड में चौथ वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि शहर में विगत कुछ दिनों से शहर में खण्डिया कॉलाेनी स्थित द ओशिश स्पा मसाज सेन्टर पर वेश्यावृत्ति करवाने का झांसा देकर मसाज करवाने आने वाले लोगों से अवैध वसूली की शिकायतें प्राप्त [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

झालावाड़

image

Hari Singh Gujar

Jan 05, 2026

झालावाड़.शहर में स्पा सेंटर की आड में चौथ वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया।

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि शहर में विगत कुछ दिनों से शहर में खण्डिया कॉलाेनी स्थित द ओशिश स्पा मसाज सेन्टर पर वेश्यावृत्ति करवाने का झांसा देकर मसाज करवाने आने वाले लोगों से अवैध वसूली की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसके बाद थानाधिकारी कोतवाली द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए स्पॉमसाज

सेन्टर पर छापा मारकर अवैध गतिविधियों में लिप्त महिला मेघा मुखर्जी व उसके साथी लोकेश कुमार बैरवा को गिरफ्तार किया। कार्रवाई करने वालो में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भागचंद मीणा, वृत्ताधिकारी हर्ष राज सिंह,थानाधिकारी कोतवाली मुकेश कुमार मीणा के नेतृत्व में घटना की तस्दीक के लिए द ओशिशस्पॉमसाज सेन्टर पर बोगस ग्राहक तैयार कर स्पॉमसाज सेन्टर पर भेजा गया। शिकायत की तस्दीक होने पर त्वरित प्लॉनिग कर स्पॉमसाज पर छापा मारकर अवैध गतिविधियों में लिप्त महिला मेघा मुखर्जी उम्र 30 साल निवासी अशोक विहार उतर पश्चिम दिल्ली, लोकेश कुमार बैरवा उम्र 36 साल निवासी अगावली थाना बसवा जिला दौसा को गिरफ्तार किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Jan 2026 11:05 am

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / स्पा सेंटर की आड में चौथवसूली, गिरोह का किया पर्दाफाश

बड़ी खबरें

View All

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

शिक्षा निदेशालय ने दी चेतावनी, प्रायोगिक परीक्षा में विद्या​र्थियों से लिया सेवा शुल्क तो होगी सख्त कार्रवाई

झालावाड़

झालावाड़ में अपने-अपने घर में युवक-युवती ने विषाक्त पिया, प्रेम प्रसंग की आशंका

Rajasthan Police
झालावाड़

राजस्थान के सरकारी स्कूल के बच्चों ने कर दिया बड़ा कमाल, खोजा ये नया क्षुद्रग्रह, IASC और नासा ने जारी किया प्रमाणपत्र

NASA
झालावाड़

जिले में जैविक खेती का क्रेज बढ़ा, 6 हजार किसान कर रहे

झालावाड़

Jhalawar: इस औषधीय खेती ने बदली किसानों की किस्मत, कम लागत में होता है ज्यादा मुनाफा

Asvgandha
झालावाड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.