स्पा सेंटर की आड में चौथवसूली, गिरोह का किया पर्दाफाश

झालावाड़.शहर में स्पा सेंटर की आड में चौथ वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया।
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि शहर में विगत कुछ दिनों से शहर में खण्डिया कॉलाेनी स्थित द ओशिश स्पा मसाज सेन्टर पर वेश्यावृत्ति करवाने का झांसा देकर मसाज करवाने आने वाले लोगों से अवैध वसूली की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसके बाद थानाधिकारी कोतवाली द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए स्पॉमसाज
सेन्टर पर छापा मारकर अवैध गतिविधियों में लिप्त महिला मेघा मुखर्जी व उसके साथी लोकेश कुमार बैरवा को गिरफ्तार किया। कार्रवाई करने वालो में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भागचंद मीणा, वृत्ताधिकारी हर्ष राज सिंह,थानाधिकारी कोतवाली मुकेश कुमार मीणा के नेतृत्व में घटना की तस्दीक के लिए द ओशिशस्पॉमसाज सेन्टर पर बोगस ग्राहक तैयार कर स्पॉमसाज सेन्टर पर भेजा गया। शिकायत की तस्दीक होने पर त्वरित प्लॉनिग कर स्पॉमसाज पर छापा मारकर अवैध गतिविधियों में लिप्त महिला मेघा मुखर्जी उम्र 30 साल निवासी अशोक विहार उतर पश्चिम दिल्ली, लोकेश कुमार बैरवा उम्र 36 साल निवासी अगावली थाना बसवा जिला दौसा को गिरफ्तार किया।
