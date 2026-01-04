झालावाड़ में अपने-अपने घर में युवक-युवती ने विषाक्त पिया, प्रेम प्रसंग की आशंका

झालावाड़। पिड़ावा नगर में शनिवार को एक युवक और युवती ने शनिवार को अपने-अपने घर में विषाक्त का सेवन कर लिया। तबियत बिगड़ने को दोनों को उप जिला अस्पताल लाया गया। जहां हालत गंभीर होने पर दोनों को झालावाड़ जिला अस्पताल भर्ती कर दिया गया। जहां दोनों का उपचार चल रहा है।