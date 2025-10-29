Weather Update : मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी, राजस्थान में 29-30-31 अक्टूबर को मेघगर्जन संग बारिश का अलर्ट

Weather Update : राजस्थान में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। अक्टूबर का अंतिम सप्ताह है। मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी के अनुसार राजस्थान में 29-30-31 अक्टूबर को मेघगर्जन संग हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिणी व पूर्वी हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां 29-30 अक्टूबर को भी जारी रहने की संभावना है। 31 अक्टूबर को भी मौसम कुछ मिलाजुला रहेगा। हालांकि भारी बारिश की गतिविधियों में आज से ही कमी होने की प्रबल संभावना है।