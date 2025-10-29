Rajasthan Weather : मौसम का अनोखा महीना बना अक्टूबर, रातें नहीं दिन हो रहे ठंडे

गुलाबी सर्दी की शुरुआत का महीना माने वाले अक्टूबर की रातें इस साल बीते दस साल में तीसरी सबसे गर्म रातें रही है। इस साल अब तक अक्टूबर में न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गया है जो केवल पिछले साल की तुलना में ही कम तापमान है। वर्ष 2024 में सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 20.1 डिग्री रहा था। वर्ष 2023 में 17.4 डिग्री रहा था। पिछले दस साल में जोधपुर में अक्टूबर महीने की सबसे ठंडी रात वर्ष 2020 में 28 और 29 अक्टूबर को रही जबकि रात का तापमान 15.2 डिग्री तक लुढ़क गया। अन्य साल में भी 16 से 17 डिग्री के मध्य रहा।