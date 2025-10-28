Weather Update : मौसम विभाग का येलो अलर्ट, थोड़ी देर में राजस्थान के 22 जिलों में झमाझम बारिश का अनुमान

फाइल फोटो पत्रिका
Weather Update : राजस्थान के मौसम में अचानक बड़ा बदलाव आया है। मौसम विभाग ने दोपहर 1 बजे ताजा अलर्ट जारी किया है। थोड़ी देर में राजस्थान के 22 जिलों में झमाझम बारिश का Prediction जारी किया गया है। मौसम विभाग ने राजस्थान के 22 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जिसके तहत भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बारा, कोटा, झालावाड़ा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, करौली, सवाईमाधोपुर, राजसमंद, बूंदी, टोंक, पाली, डूंगरपुर, सिरोही जिलों और आस-पास के क्षेत्र में कहीं कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके साथ ही 20-30 KMPH की गति से तेज हवाएं चलेंगी।
मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठे चक्रवात के असर से जयपुर सहित राजस्थान में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। सोमवार को जयपुर में सुबह से बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बूंदाबांदी के बीच मौसम ठंडा रहा। धुंध छाने के बीच दृश्यता भी कम रही। तापमान में भी 4 से 6 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई।
मौसम विभाग के अनुसार जयपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। सुबह से ठंडी हवाएं चल रही हैं। आसमान पर बादल घुमड़ रह हैं। देर शाम तक जयपुर और आस-पास के क्षेत्रों में बारिश होने का अनुमान है। वैसे जयपुर को दोपहर 2 बजे तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं जयपुर का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
राजस्थान में बीते 24 घंटे में बारिश और सर्द हवा से सर्दी तेज हो गई। जिस वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम केंद्र के अनुसार बारिश का असर 30 अक्टूबर तक रह सकता है। इसके बाद मौसम के साफ होने की संभावना है। कोटा के खातोली में 69 एमएम बारिश दर्ज की गई।
राजस्थान के कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, करौली, दौसा समेत अन्य कई शहरों में दिन का तापमान 26 अक्टूबर की तुलना में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। कोटा में दिन का अधिकतम तापमान 21.9 और रात का न्यूनतम तापमान 21.6 (0.3 डिग्री का अंतर) दर्ज हुआ। यहां दोपहर और देर रात सर्दी एक समान रही।
जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना गहरा अवदाब तीव्र होकर चक्रवाती तूफान मोंथा बन गया है। एक और अवदाब मध्य-पूर्वी अरब सागर में अवस्थित है व एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय हो चुका है।
