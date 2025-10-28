Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Weather Update : मौसम विभाग का येलो अलर्ट, थोड़ी देर में राजस्थान के 22 जिलों में झमाझम बारिश का अनुमान

Weather Update : मौसम विभाग का ताजा अलर्ट। थोड़ी देर में राजस्थान के 22 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का मौसम विभाग का Prediction जारी किया गया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 28, 2025

Weather Update Meteorological Department issues Yellow Alert Today in a short while Rajasthan 22 districts heavy rain expected Montha

फाइल फोटो पत्रिका

Weather Update : राजस्थान के मौसम में अचानक बड़ा बदलाव आया है। मौसम विभाग ने दोपहर 1 बजे ताजा अलर्ट जारी किया है। थोड़ी देर में राजस्थान के 22 जिलों में झमाझम बारिश का Prediction जारी किया गया है। मौसम विभाग ने राजस्थान के 22 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जिसके तहत भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बारा, कोटा, झालावाड़ा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, करौली, सवाईमाधोपुर, राजसमंद, बूंदी, टोंक, पाली, डूंगरपुर, सिरोही जिलों और आस-पास के क्षेत्र में कहीं कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके साथ ही 20-30 KMPH की गति से तेज हवाएं चलेंगी।

प्रदेशभर में बदला मौसम का मिजाज

मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठे चक्रवात के असर से जयपुर सहित राजस्थान में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। सोमवार को जयपुर में सुबह से बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बूंदाबांदी के बीच मौसम ठंडा रहा। धुंध छाने के बीच दृश्यता भी कम रही। तापमान में भी 4 से 6 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई।

जयपुर के लिए येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार जयपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। सुबह से ठंडी हवाएं चल रही हैं। आसमान पर बादल घुमड़ रह हैं। देर शाम तक जयपुर और आस-पास के क्षेत्रों में बारिश होने का अनुमान है। वैसे जयपुर को दोपहर 2 बजे तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं जयपुर का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

कोटा के खातोली में 69 M.M. बारिश दर्ज, ठिठुरन बढ़ी

राजस्थान में बीते 24 घंटे में बारिश और सर्द हवा से सर्दी तेज हो गई। जिस वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम केंद्र के अनुसार बारिश का असर 30 अक्टूबर तक रह सकता है। इसके बाद मौसम के साफ होने की संभावना है। कोटा के खातोली में 69 एमएम बारिश दर्ज की गई।

राजस्थान : दिन का अधिकतम तापमान 8 डिग्री तक गिरा

राजस्थान के कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, करौली, दौसा समेत अन्य कई शहरों में दिन का तापमान 26 अक्टूबर की तुलना में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। कोटा में दिन का अधिकतम तापमान 21.9 और रात का न्यूनतम तापमान 21.6 (0.3 डिग्री का अंतर) दर्ज हुआ। यहां दोपहर और देर रात सर्दी एक समान रही।

नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय

जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना गहरा अवदाब तीव्र होकर चक्रवाती तूफान मोंथा बन गया है। एक और अवदाब मध्य-पूर्वी अरब सागर में अवस्थित है व एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय हो चुका है।

ये भी पढ़ें

Good News : बांसवाड़ा में मिली गोल्ड माइन, 3 किमी क्षेत्र में 11 करोड़ टन है शुद्ध सोना, नवम्बर में खुलेंगे एक्सप्लोरेशन के टेंडर
बांसवाड़ा
Banswara Found Gold Mine 3 km area 11 Crore tons pure gold exploration tenders to open in November

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Oct 2025 02:19 pm

Published on:

28 Oct 2025 02:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Update : मौसम विभाग का येलो अलर्ट, थोड़ी देर में राजस्थान के 22 जिलों में झमाझम बारिश का अनुमान

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Cyclone Mocha: राजस्थान में भारी बारिश जारी, 29 अक्टूबर से मिलेगी राहत, 3 नवंबर से फिर सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ

जयपुर

बसों की छत पर ‘मौत का कारोबार’: राज्य सरकार की योजना हवा, कानून पर हावी हो रहा अवैध सिस्टम

Jaipur Deadly Business on Bus Roofs
जयपुर

जयपुर के मनोहरपुर में हाईटेंशन लाइन से टकराई बस, सिलेंडर फटने से लगी आग; यूपी के 3 मजदूरों की मौत

bus caught fire in Jaipur
जयपुर

सम्पादकीय : नशा फैलाने के तंत्र पर समग्र वार की जरूरत

ओपिनियन

Jaipur: ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2 नवंबर को, परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले चैक कर लें गाइडलाइन

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.