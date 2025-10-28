Weather Update : मौसम विभाग का येलो अलर्ट, थोड़ी देर में राजस्थान के 22 जिलों में झमाझम बारिश का अनुमान

Weather Update : राजस्थान के मौसम में अचानक बड़ा बदलाव आया है। मौसम विभाग ने दोपहर 1 बजे ताजा अलर्ट जारी किया है। थोड़ी देर में राजस्थान के 22 जिलों में झमाझम बारिश का Prediction जारी किया गया है। मौसम विभाग ने राजस्थान के 22 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जिसके तहत भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बारा, कोटा, झालावाड़ा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, करौली, सवाईमाधोपुर, राजसमंद, बूंदी, टोंक, पाली, डूंगरपुर, सिरोही जिलों और आस-पास के क्षेत्र में कहीं कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके साथ ही 20-30 KMPH की गति से तेज हवाएं चलेंगी।