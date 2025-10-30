Janjatiya Gaurav Varsh : सीएम भजनलाल का एलान, एक से 15 नवंबर तक प्रदेश में होंगे कई आयोजन

सीएम भजनलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 15 नवम्बर को ‘जनजाति गौरव दिवस’ के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। इसी क्रम में राजस्थान में 1 से 15 नवम्बर तक राज्यभर में सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सामाजिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। बैठक में जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जनजाति क्षेत्र के जिलों के कलक्टर भी वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।