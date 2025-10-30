Janjatiya Gaurav Varsh : सीएम भजनलाल का एलान, एक से 15 नवंबर तक प्रदेश में होंगे कई आयोजन

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। फोटो पत्रिका
Janjatiya Gaurav Varsh : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रदेशभर में 1 से 15 नवम्बर तक जनजाति गौरव वर्ष के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री बुधवार को सीएम कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा ले रहे थे।
सीएम भजनलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 15 नवम्बर को ‘जनजाति गौरव दिवस’ के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। इसी क्रम में राजस्थान में 1 से 15 नवम्बर तक राज्यभर में सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सामाजिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। बैठक में जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जनजाति क्षेत्र के जिलों के कलक्टर भी वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
सेवा शिविरों में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लाखों लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ है। शिविरों में 18 विभागों की सेवाएं एक ही जगह मिलने से काम भी तेजी से निपटे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर लगाए गए शिविरों में 1.99 लाख से अधिक पट्टे वितरित किए गए।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एसएमएस अस्पताल में भर्ती कजाकिस्तान में अध्ययनरत एमबीबीएस छात्र राहुल घोसलिया की कुशलक्षेम जानी। कजाकिस्तान में अध्ययनरत छात्र को हाल ही में एयरलिफ्ट कर सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
