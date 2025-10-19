Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

राजस्थान के किसानों को ₹718 करोड़ का दिया दिवाली गिफ्ट, फिर सीएम भजनलाल गरजे, बोले-कांग्रेस ने जनता को लूटा

Rajasthan : राजस्थान के किसानों को ₹718 करोड़ का दिवाली गिफ्ट देने के बाद सीएम भजनलाल बोले, कांग्रेस ने जनता को लूटा। जानें सीएम भजनलाल ने और क्या-क्या कहा?

2 min read

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 19, 2025

Rajasthan Farmers ₹718 crore Diwali gift CM Bhajan Lal said Congress looted Public Youth

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। फोटो पत्रिका

Rajasthan : मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त के रूप में राजस्थान के 75 लाख किसानों के खातों में 718 करोड़ रुपए की राशि का रिमोट के माध्यम से हस्तांतरण करने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। सीएम भजनलाल ने कहाकि कांग्रेस ने दशकों तक राजस्थान को भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और कुशासन की दलदल में फंसा दिया। कांग्रेस ने जनता की गाढ़ी कमाई लूटी, किसानों को ठगा और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। भाजपा सरकार पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार जनता की सरकार है, जिसका एक ही उद्देश्य है जनसेवा और विकास।

जनकल्याण के नए अध्याय लिख रही है भाजपा सरकार

सीएम भजनलाल ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य हर गांव, हर किसान, हर नौजवान और हर महिला तक विकास की रोशनी पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और राजस्थान की भाजपा सरकार मिलकर जनकल्याण के नए अध्याय लिख रही है। सीएम भजनलाल भरतपुर जिले के नदबई में हुई सभा में बोल रहे थे।

अब तक ₹1355 करोड़ से ज्यादा हस्तांतरित किए

सीएम भजनलाल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त के रूप में प्रदेश के 75 लाख किसानों के खातों में 718 करोड़ रुपए की राशि का रिमोट के माध्यम से हस्तांतरण किया। सीएम भजनलाल ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6 हजार के अतिरिक्त 3 हजार की राशि अलग से प्रदेश के किसानों को देती है। इसके तहत अब तक 70 लाख से अधिक किसानों को 1 हजार 355 करोड़ रुपए की धनराशि हस्तांतरित की गई है। इस प्रकार केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को कुल 8,386 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जा चुकी है जो एक रिकॉर्ड है। इसी क्रम में चौथी किस्त के रूप में लगभग 718 करोड़ रुपए किसानों को और दिए गए हैं।

नदबई को ईआरसीपी में जोड़ने की घोषणा

कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री ने नदबई पहुंचते ही जिला अस्पताल की भूमि पर शिलान्यास कर की। उन्होंने कहा कि नदबई अब स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और आधारभूत संरचनाओं में अभूतपूर्व विकास की राह पर अग्रसर होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नदबई को कई बड़े तोहफे दिए। नदबई को ईआरसीपी में जोड़ने एवं मिनी सचिवालय, ड्रेनेज सिस्टम और रिंग रोड का निर्माण पूरा करने की घोषणा की।

इस मौके पर मौजूद थे ये दिग्गज

इस मौके पर जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत,सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदम, नदबई विधायक जगत सिंह, बयाना विधायक डॉ. ऋतु बनावत, डीग-कुम्हेर विधायक डॉ. शैलेश सिंह, वैर विधायक बहादुर सिंह कोली, पूर्व सांसद रंजीता कोली, और भाजपा जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा, पूर्व सांसद रामस्वरूप कोली, विधायक पुत्र हिम्मत, हनुत सिंह, प्रधान मुन्नी देवी, नपा अध्यक्ष हरवती सिनसिनवार आदि उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : RAS में बेटे की सफलता पर बोले पिता, जिंदा होता तो हम भी मनाते खुशियां, जानें यह दर्द भरी कहानी
सवाई माधोपुर
RAS 2023 son Sunil Bairwa success Father said if he was alive we would have celebrated too it is a very painful story know

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Oct 2025 09:38 am

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / राजस्थान के किसानों को ₹718 करोड़ का दिया दिवाली गिफ्ट, फिर सीएम भजनलाल गरजे, बोले-कांग्रेस ने जनता को लूटा

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, दो बच्चों सहित एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत

Nadbai Road Accident
भरतपुर

Rajasthan : भरतपुर के ‘अपना घर’ को अमिताभ बच्चन व केबीसी ने दी आर्थिक सहायता, क्या है अपना घर?

Amitabh Bachchan and KBC provided financial assistance to Bharatpur Apna Ghar what is Apna Ghar
भरतपुर

राजस्थान में निर्दयता की हद पार, मुंह बांधकर 2 दिन के मासूम को झाड़ियों में फेंका, जानवरों ने नोंचा, हालत गंभीर

Innocent child thrown
भरतपुर

Railway : रेलवे की सुविधा, दिवाली व छठ पूजा विशेष ट्रेन शुरू, जानें शेड्यूल

Railway facilities Diwali and Chhath Puja special trains started Know schedule
भरतपुर

Rajasthan : सीएम भजनलाल, सांसद व पूर्व मंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी, आरोपी धरा गया

Rajasthan CM Bhajan Lal Bharatpur MP Sanjana Jatav former minister Offensive comments on social media accused arrested
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.