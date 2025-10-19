राजस्थान के किसानों को ₹718 करोड़ का दिया दिवाली गिफ्ट, फिर सीएम भजनलाल गरजे, बोले-कांग्रेस ने जनता को लूटा

सीएम भजनलाल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त के रूप में प्रदेश के 75 लाख किसानों के खातों में 718 करोड़ रुपए की राशि का रिमोट के माध्यम से हस्तांतरण किया। सीएम भजनलाल ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6 हजार के अतिरिक्त 3 हजार की राशि अलग से प्रदेश के किसानों को देती है। इसके तहत अब तक 70 लाख से अधिक किसानों को 1 हजार 355 करोड़ रुपए की धनराशि हस्तांतरित की गई है। इस प्रकार केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को कुल 8,386 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जा चुकी है जो एक रिकॉर्ड है। इसी क्रम में चौथी किस्त के रूप में लगभग 718 करोड़ रुपए किसानों को और दिए गए हैं।