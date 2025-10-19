राजस्थान के किसानों को ₹718 करोड़ का दिया दिवाली गिफ्ट, फिर सीएम भजनलाल गरजे, बोले-कांग्रेस ने जनता को लूटा

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। फोटो पत्रिका
Rajasthan : मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त के रूप में राजस्थान के 75 लाख किसानों के खातों में 718 करोड़ रुपए की राशि का रिमोट के माध्यम से हस्तांतरण करने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। सीएम भजनलाल ने कहाकि कांग्रेस ने दशकों तक राजस्थान को भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और कुशासन की दलदल में फंसा दिया। कांग्रेस ने जनता की गाढ़ी कमाई लूटी, किसानों को ठगा और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। भाजपा सरकार पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार जनता की सरकार है, जिसका एक ही उद्देश्य है जनसेवा और विकास।
सीएम भजनलाल ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य हर गांव, हर किसान, हर नौजवान और हर महिला तक विकास की रोशनी पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और राजस्थान की भाजपा सरकार मिलकर जनकल्याण के नए अध्याय लिख रही है। सीएम भजनलाल भरतपुर जिले के नदबई में हुई सभा में बोल रहे थे।
सीएम भजनलाल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त के रूप में प्रदेश के 75 लाख किसानों के खातों में 718 करोड़ रुपए की राशि का रिमोट के माध्यम से हस्तांतरण किया। सीएम भजनलाल ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6 हजार के अतिरिक्त 3 हजार की राशि अलग से प्रदेश के किसानों को देती है। इसके तहत अब तक 70 लाख से अधिक किसानों को 1 हजार 355 करोड़ रुपए की धनराशि हस्तांतरित की गई है। इस प्रकार केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को कुल 8,386 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जा चुकी है जो एक रिकॉर्ड है। इसी क्रम में चौथी किस्त के रूप में लगभग 718 करोड़ रुपए किसानों को और दिए गए हैं।
कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री ने नदबई पहुंचते ही जिला अस्पताल की भूमि पर शिलान्यास कर की। उन्होंने कहा कि नदबई अब स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और आधारभूत संरचनाओं में अभूतपूर्व विकास की राह पर अग्रसर होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नदबई को कई बड़े तोहफे दिए। नदबई को ईआरसीपी में जोड़ने एवं मिनी सचिवालय, ड्रेनेज सिस्टम और रिंग रोड का निर्माण पूरा करने की घोषणा की।
इस मौके पर जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत,सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदम, नदबई विधायक जगत सिंह, बयाना विधायक डॉ. ऋतु बनावत, डीग-कुम्हेर विधायक डॉ. शैलेश सिंह, वैर विधायक बहादुर सिंह कोली, पूर्व सांसद रंजीता कोली, और भाजपा जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा, पूर्व सांसद रामस्वरूप कोली, विधायक पुत्र हिम्मत, हनुत सिंह, प्रधान मुन्नी देवी, नपा अध्यक्ष हरवती सिनसिनवार आदि उपस्थित रहे।
भरतपुर
राजस्थान न्यूज़
